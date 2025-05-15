刑偵12｜林保怡緊抱陳自瑤「火海下墮」畫面極震撼 與揮刀張松枝肉搏

由TVB和騰訊視頻聯合出品，鍾澍佳擔任總監製、譚廣源、郭浩仁總編劇、巢志豪監製、張峻豪、歐耀傑、何嘉華擔任導演的《刑偵12》，由林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉領銜主演；傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀主演；高鈞賢、張松枝特別演出，將接棒《虛擬情人》、由5月19日起逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。以探討人性陰暗面為主題的懸疑奇情查案劇集《刑偵12》，由兩位視帝林保怡及張振朗攜手打造。日前（13日）官方釋出一系列宣傳預告、短片及照片，宣傳預告開頭，隨著一把神秘女聲說出：「好耐冇見喇，阿風（林保怡劇情角色為丁洛風）」，緊接即是一連串林保怡埋首查案鏡頭、及慌亂和悲慟表情特寫，相當有戲。之後在一輪官能刺激的動作、駁火、爆破、火燒及墜樓場面後，鏡頭出現張振朗超詭異奸笑特寫及被制服的畫面，並緊接林保怡獨白：「你最好盡快搵證據證明你自己係無辜」，塑造出一種正邪對立的超強緊張感，令人期待。

爆破場面像真度高 日前預告片中曝光的動作場面相當有睇頭，除了爆破場面像真度高，其中一幕林保怡在熊熊火海中緊抱著陳自瑤、再齊齊跌落下一層樓的鏡頭，不但畫面呈現華麗藝術感，Top Shot拍攝出來的效果亦特別震撼。談到《刑偵12》的超強特效場面，劇集總監製鍾澍佳接受TVB.COM訪問時，透露劇組早於度劇本時，已認真構思好所有特效場面，並花了不少時間尋找配合度高的拍攝場地：「我哋喺搵景度都用咗唔少時間，因為我哋要搵到一個有咁大個窿嘅空置地方拍攝，先可以做到火海場口呢個跌落去嘅效果；其實啲沙石同埋火海都係電腦特效，現場拍嗰陣係完全冇點過火，所以演員要完全靠想像去演，都考佢哋功力。今次嘅電腦特效都係盡量追求像真，希望令家庭觀眾有全新嘅官能體驗。」

林保怡與揮刀張松枝肉搏 另林保怡VS張松枝及張振朗VS張松枝的動作場面亦夠晒緊張刺激，除了動作設計流暢吸引，細看張松枝向林保怡揮刀的畫面，刀尖與保怡的距離相當接近，加上林保怡單是預告片中已有不少被「炸飛出去」的場面，完全感受到林保怡、這次相隔 13年回歸TVB拍劇何等「唔錫身」。根據之前發布的宣傳物料，林保怡多個動作場面均是親身上陣，而且即使拍攝期間不少觸發右膊頭舊患、仍忍痛繼續開工以免影響大局，相當敬業樂業。

呢幕電腦特效超讚

佳導親自指導拍攝 值得留意的是，在宣傳預告中近乎唧都唔笑的林保怡，鏡頭以外卻盡顯搞笑佻皮一面。在劇集官方宣傳頻道中曝光的花絮片，林保怡綵排某動作場口時，竟忽然興起先後槍指導演及張振朗下體，感覺拍攝氣氛愉快輕鬆。不過玩還玩，當總監製佳導親自指導拍攝時，經驗豐富的林保怡亦會全程動也不動、全神貫注聆聽，盡顯專業一面。