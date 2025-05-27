刑偵12｜高鈞賢演「斯文敗類」警司 演技獲讚細節位做足

《刑偵12》昨晚（26日）一集劇情圍繞丁洛風（林保怡飾）及張滿光（高鈞賢飾）兩大警司的角力，無論是「斯文型警司」高鈞賢的不可一世、機心及弄權，或是「爛仔格警司」林保怡的Mean爆反擊、絕不退讓及不屑嘴面、均是好戲連場！雖然是次並非高鈞賢首度演奸角，不過官仔骨骨的「斯文敗類」造型卻似乎是第一次，戴了金絲眼鏡、髮型Gel至一絲不苟的高鈞賢，獲網民大讚演技進步不少之餘，更獲網民一再激讚靚仔，有人更指高鈞賢劇中造型有黎明在電影《無間道III：終極無間》中的影子。網民：「高鈞賢其實幾型，第一代香港先生」、「啲戲好咗好多」、「演活咗斯文敗類神緒」。

首度演警司笑言升職很開心

觀乎已播出六集的《刑偵12》，高鈞賢（Matthew）為了張滿光這個斯文敗類角色確是花了不少心思，為了配合角色的不可一世，Matthew經常露出「狗眼看人低」的表情之餘，說話時更經常有意無意挺起胸膛兼傲慢插袋，配以「我膊頭啲花多過晒你哋全部夾埋」這類囂張度爆燈的對白，入型入格。高鈞賢接受tvb.com訪問時，透露以前雖然演過很多警察角色，但演警司還是第一次，笑言很開心「升職」之餘，並謂為了加強角色反差感，除刻意說話時斯文有禮，還為角色戴了金絲眼鏡：「個角色係表面好有禮貌，但其實個人好有計謀，同埋劇組設計咗我成Team嘅人都係著西裝，呢樣都幾特別。自己第一次睇劇本都覺得個角色幾乞人憎，但其實佢係一個幾好嘅警司嚟，做嘅嘢都係為警隊，只係份人有啲機心同過份上進啫。」Matthew又謂由於劇中與林保怡是同級，有不少對手戲，故開工前做了不少功課迎接新挑戰，例如參考了電影《Lord of War》：「因為呢套戲好多審問場口，個氣場唔想相比起保怡哥同振朗時有太大落差。」