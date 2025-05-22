刑偵12｜魚蛋妹由《九龍城寨》跳入電視箱 同林保怡等埋位時玩得勁開心

由林保怡、張振朗等主演的《刑偵12》，戲中飾演陳自瑤女兒的是憑電影《九龍城寨》中「魚蛋妹」一角、成功彈出的10歲童星王尹菁。她在6歲開始從事拍劇及拍廣告等演藝工作，之前在《九龍城寨》中因目睹媽媽陳屍電線上、眼泛淚光的同時還流露出不知所措的恐懼神情一幕，獲得極大迴響，觀眾對於年紀輕輕的她便能拿捏如此複雜情緒大表讚嘆。 原來菁菁亦是憑《九龍城寨》中的精彩演出，吸引了鍾澍佳的注意，佳導與監製巢志豪更出盡全力四出打探菁菁聯絡方法，最終成功透過IG聯絡上菁菁媽咪促成合作。

巢導笑言當初Cast陳自瑤囡囡時，確是面試了數以百計的香港及內地小演員也未能感到滿意，直至在戲院中見到菁菁的演出：「當時套戲上緊，我哋就成班工作人員去睇，一見到菁菁就出盡力去搵佢返嚟。菁菁真係一個好叻嘅小演員，只要有佢喺度，現場氣氛都會好開心！」 對於獲《刑偵12》劇組賞識，菁菁媽咪接受訪問時坦言開心又感恩，並感激劇組願意配合女兒讀書遷就拍攝檔期：「佢哋係特登就埋囡囡嘅暑假、唔使返學嘅日子拍。」

林保怡與魚蛋妹玩得好開心 談到昨晚與林保怡及陳自瑤有不少對手戲，保怡昨晚教菁菁「好好透氣」一幕，眼神充滿慈愛，相當溫柔。菁菁媽咪大讚保怡和Yoyo對女兒照顧有加，其中林保怡更與女兒打成一片、玩得很開心：「Bowie真係好溫柔好溫柔好溫柔，佢又好鍾意同囡囡一齊玩，好似拍氣球啦，佢哋兩個玩得好close嘅，Bowie會無啦啦同大家介紹自己係王尹菁，仲話：『我先係魚蛋妹』，囡囡嗰陣時真係拍得好開心嘅。」 至於Yoyo，菁菁媽咪指她戲內戲外均像母親般照顧菁菁，又會教女兒做戲，相當Nice：「Yoyo真係好似一位媽媽照顧、關心同教導囡囡，可能佢平時同小朋友相處慣咗，好清楚呢個階段嘅小朋友要學啲咩、同要識啲咩。」

她續指囡囡鍾意拍戲，其中一個原因是「可以識多啲朋友一齊傾下偈同玩吓」：「阿女可能比較鍾意交朋友多，因為多嘢講啲，總之一拍嘢佢就唔會悶場。」問到菁菁拍戲以外專長及興趣，菁菁媽咪指女兒現在剛考完六級鋼琴，會以八級為目標；運動方面，菁菁加入了學校的乒乓球隊及跳繩隊，自己閒時亦有學玩花式溜冰。菁菁媽咪續指，囡囡還十分喜歡畫畫，在片場等候埋位時，就會畫卡通人物：「之前拍賀歲片《臨時決鬥》，佢响片場冇嘢做時會即場畫吓卡通人物，好似《鬼滅之刃》咁。」