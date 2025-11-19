初代哈利波特Daniel Radcliffe 寫信鼓勵新任Dominic McLaughlin

《哈利波特》(Harry Potter)電影版初代男主角Daniel Radcliffe，公開支持接替他出演哈利波特的Dominic McLaughlin。Daniel近日作客美國廣播公司(ABC)清談節目《Good Morning America》，他透露：「Dominic McLaughlin被選為新一任哈利波特後，我親自給他寫了一封信。」

Daniel於在2001年至2011年間參演《哈利波特》電影系列，飾演哈利仔一角。憑藉他精彩的演繹，《哈利波特》系列電影風靡全球，並在2027年於HBO推出全新電視劇版本。Daniel談到接替他的年輕演員時說：「我不想成為這些孩子生命中的陰影。我希望他們能擁有比我更美好的時光。」他補充道：「當我看到他們的照片時，我真想擁抱他們。他們看起來太年輕了。」