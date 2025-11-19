熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-19 20:20:00

初代哈利波特Daniel Radcliffe 寫信鼓勵新任Dominic McLaughlin

分享：
Daniel Radcliffe上《Good Morning America》受訪，稱曾寫信俾新任哈利波特Dominic McLaughlin作鼓勵。

Daniel Radcliffe上《Good Morning America》受訪，稱曾寫信俾新任哈利波特Dominic McLaughlin作鼓勵。

《哈利波特》(Harry Potter)電影版初代男主角Daniel Radcliffe，公開支持接替他出演哈利波特的Dominic McLaughlinDaniel近日作客美國廣播公司(ABC)清談節目《Good Morning America》，他透露：「Dominic McLaughlin被選為新一任哈利波特後，我親自給他寫了一封信。」

 

Daniel 指，不想新任哈利波特Dominic McLaughlin，活在他陰影之下。 Daniel談到接替他的年輕演員時，希希望他們能擁有比他更美好的演藝時光。 新舊版哈利波特。 新舊版妙麗。 新舊版妙榮恩。

Daniel於在2001年至2011年間參演《哈利波特》電影系列，飾演哈利仔一角。憑藉他精彩的演繹，《哈利波特》系列電影風靡全球，並在2027年於HBO推出全新電視劇版本。Daniel談到接替他的年輕演員時說：「我不想成為這些孩子生命中的陰影。我希望他們能擁有比我更美好的時光。」他補充道：「當我看到他們的照片時，我真想擁抱他們。他們看起來太年輕了。」

adblk5

 

電視劇版《哈利波特》的主角Dominic McLaughlin，去年秋天在一場約有3萬名申請者的公開試鏡中脫穎而出，成功拿下哈利波特這個角色。飾演妙麗的Arabella Stanton和飾演榮恩的Alastair Stout，也是透過這次試鏡選拔出來。而電視劇《哈利波特》將於2027年在HBOHBO Max播出。

新版《哈利波特》的3位主角，(左起)演妙麗的Arabella Stanton、演哈利波特的Dominic McLaughlin，以及演榮恩的Alastair Stout。 上一代《哈利波特》，深受全球影迷歡迎。

追蹤am730 Google News