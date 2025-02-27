初生BB命危港爸盼陳卓賢為太太打氣 網民出盡百寶呼喚Ian

有初為人父的網民「ricky_tse92」在thread出po表示其兒子出世時因為肺功能好弱及腎腫，所以要即刻送入ICU兼插喉幫助呼吸，他與剛生產完的太太出盡力叫BB不要放棄。經醫生搶救下，雖然BB的情況穩定下來，但需要趕急到兒童醫院接駁人工心肺機續命。及後更需要警車開路，讓BB前往兒童醫院進行接駁手術，同時醫生又要BB的父母簽下多份同意書，並解釋有機會出現的風險併發症。

帖文一出，不少網民紛紛tag了有使用threads的MIRROR成員，甚至也tag了張敬軒，希望他們看到帖文之後，幫忙向Ian表達，也有藝人留言為BB打氣。該名爸爸說︰「真係好多謝你地 我同太太呢兩日以淚洗面，但係我係呢到，見到好多人性光輝一面，希望好人一生平安，祝生活安好 。」他亦上載BB的影片，見到BB插滿維生儀器，努力呼吸住，「醫生話未來幾日好關鍵，爸爸媽媽等你，永遠保護你 。呼吸太無常，如果可以爸爸願意代你受晒佢，爸爸肥呀，頂到嫁 一百刀 一千刀 求下你唔好搞我個仔，有咩事 等爸爸受晒佢。」