別叫我賭神｜周潤發現身上海灘 與大陸網民自拍來者不拒

周潤發最近到大陸為電影《別叫我”賭神”》宣傳，今早大陸多個平台出現不少發哥一早在上海外灘與莊文強等人跑步的照片及影片，期間有不少途人見到發哥之後，上前欲跟他合照。發哥完全是來者不拒，更再一次大騷其自拍功架。片中見到發哥對任何一部電話都操作如流，無論是現場保安，還是晨運人士都圍住發哥，要求和他合照。

發哥出席活動自稱「許文強」 由於發哥當年憑住《上海灘》紅遍中港台，今次發哥在上海出現，連他自己現身活動時，也搞笑自稱是「許文強」。發哥與袁詠儀等到上海戲劇學院分享時，他出場時介紹是許文強，令全場笑過不停。他在分享會上大談明星、演員的分別及演戲心得。發哥說︰「我們當演員很簡單的，不要想那麼複雜，你跟著本子去走，聽導演說的去演，不要加甚麼添加劑，安安分分，不要太複雜，演戲其實很簡單的。我感覺現在演員演得太複雜，明白我的意思嗎？不要太去演戲，不要告訴觀眾我去演戲了，你看我演得多麼好。你是在生活，不是演戲，你就成功了。」他稱外國很多演員都是用很輕鬆的方法去演，最自然去表達角色。