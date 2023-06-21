別叫我賭神｜周潤發請睇戲答謝港人支持 上載集郵合照可與主創一齊睇新片

周潤發(發哥)主演新片《別叫我〝賭神〞》將於下周公映，向來生活貼地的發哥，經常行山、跑步和光顧地道小店，被市民野生捕獲要求合照，幾乎來者不拒。向來寵粉的發哥有感過去幾年人人飽受疫情影響，身心俱疲，希望藉新片發放滿滿的正能量，為回饋香港人多年來對他不變的愛戴，諗計請市民睇戲。大家如果曾成功集郵，只要在社交平台上載與發哥的合照，並填妥網上報名表，就有機會可以獲得電影換票証兩張！而頭 200 位參加者更可以與電影主創團隊在開畫日(6 月 29 日，星期四)一起在海運戲院欣賞《別叫我〝賭神〞》，本周日(25日)截止報名。

發哥於2021年第三度獲香港最高學府嘉獎，獲香港浸會大學頒授榮譽人文博士，以表揚他專業成就和貢獻，他在典禮上致辭時，曾公開表達對香港的謝意：「我媽媽好有遠見，60年代已經漂洋過海送我到香港讀大學，就是香港社會大學，我當時只得10歲。我很多謝香港人給予我很多鼓勵和包容，很多愛護。我還要感謝香港這個地方，賦予我很多智慧和耐性。」今次他參演《別叫我〝賭神〞》，正因為電影包含與自閉症患者的相處的溫情元素，與及失意中佬找到自己，在人生路上再起跑的正能量信息，他覺得這個由莊文強執筆劇本很有意思。