別叫我賭神｜周潤發首度謝票 明天跑入戲院會影迷

由影帝周潤發、袁詠儀和柯煒林合演的電影《別叫我〝賭神〞》於明日(29日) 開畫，此片作為發哥從演以來首部鼓勵大眾做運動的電影，發哥為了感激沿路一直支持他的觀眾，將會首次現身戲院與影迷見面，親身答謝買票入場的觀眾支持。
發哥演的吹水輝透過跑步找到自己，發哥感激跑步令他認識到很多好朋友，也從中有所啟發，「我開始跑步已經7年，日日如是，跑步已經變成我生活主要部份。跑步除了帶給我一個健康的身體，最主要是鍛鍊了我的意志。無論風雨有多大，路程有多崎嶇，都要盡力去克服。」
發哥親選景 盼展現香港獨有的美
發哥在這7年間跑盡香港大山小徑，看過香港不同美景。《別叫我〝賭神〞》導演潘耀明也信任發哥對香港山地的熟悉，於是戲中取景的山路全都是發哥提議。發哥揀選的地方全都展示了香港獨有的美，他帶領大隊到香港標誌性的獅子山、大帽山、飛鵝山及大金鐘等，及多個著名自然教育徑麥理浩徑、萬宜水庫及沙灣徑等，希望觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及他們對香港的愛。
發哥6月29日跑戲院會影迷行程：
17:15 @ Moko (旺角新世紀廣場) B+ Cinema
17:15 @ K11 Art House
17:50 @ Cinema City 朗豪坊
19:45 @ 英皇戲院 (iSquare)