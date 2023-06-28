別叫我賭神｜周潤發首度謝票 明天跑入戲院會影迷

由影帝周潤發、袁詠儀和柯煒林合演的電影《別叫我〝賭神〞》於明日(29日) 開畫，此片作為發哥從演以來首部鼓勵大眾做運動的電影，發哥為了感激沿路一直支持他的觀眾，將會首次現身戲院與影迷見面，親身答謝買票入場的觀眾支持。

發哥演的吹水輝透過跑步找到自己，發哥感激跑步令他認識到很多好朋友，也從中有所啟發，「我開始跑步已經7年，日日如是，跑步已經變成我生活主要部份。跑步除了帶給我一個健康的身體，最主要是鍛鍊了我的意志。無論風雨有多大，路程有多崎嶇，都要盡力去克服。」