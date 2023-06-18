別叫我賭神｜ 發哥父親節到北京領跑 開心新戲演老竇

周潤發近日為新作《別叫我”賭神”》馬不停蹄宣傳，適逢今日父親節，由發哥率領出品人發嫂(陳薈蓮)、監製黃斌、導演潘耀明、編劇莊文強、美術總監文念中及女主角袁詠儀出席北京「父親節親子跑」活動。活動召集100對父子父女組成跑步團，與電影主創團隊同行跑步5公里。而在開始跑步之前，發哥除帶領各位跑友一同熱身之外，亦即場與各位跑友分享跑步心得，更笑言「在戲中飾演的吹水輝很愛賭，但今日跑完以後，就不愛賭了！」

大讚劇情發人深省

發哥於《別叫我〝賭神〞》飾演吊兒郎當、欠下周身賭債的吹水輝，並應袁詠儀要求代為照顧她的自閉症兒子柯煒林，發哥更因為照顧柯煒林而建立出父子情。發哥透露：「我很久沒拍過關於父子情的電影，故事本身有教育意義，而且劇情又牽涉到運動，這正是我專長。編劇莊文強寫這個劇本的時候，每個細節都環環相扣，所以他寫到這些關於人的情節，都很感人。」

戲中，他與柯煒林扮演父子，演繹父子跌跌碰碰，在跑道上彼此扶持，找到真正的自己。發哥表示：「吹水輝本身是個賭徒，因為『兒子』來到他的世界後，慢慢改變了他。電影主要是說一個人的「悟」，角色怎樣由一個迷失的人，到最後找到了自己，是個有意思的故事。」