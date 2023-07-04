別叫我賭神︱發哥確診Covid叫停跑戲院活動 承諾好番戲院見

周潤發宣傳新戲《別叫我〝賭神〞》，整個6月來回多地出席活動，在香港創先河，徒步跑了一整日戲院，一有空檔就安排到戲院見影迷。宣傳行程密集，習慣早睡早起的發哥被感染了，今日確診Covid。發哥遺憾地告知大家，他需要休息一下，才能繼續跑戲院。



發哥表示：「原本應承今個星期繼續跑戲院同大家見面、分享、selfie！但呢兩日覺得唔舒服，並於今日(7月4日)確診Covid，所以暫時未能同觀眾見面；等身體好番，我會重出戲院，同大家見面！祝各位身體健康！保重！」《別叫我〝賭神〞》已在港上映，《毒舌大狀》導演吳煒倫深受戲中發哥和柯煒林的父子情所感動，認為是發哥難得一見的深情之作；ERROR成員吳保錡認為電影喚起了自己當初跑步的原因，希望香港所有跑步愛好者也去看這部電影；另一成員郭嘉駿(193)也大讚電影好看，起初以為是笑片，他看到尾段感動位差點落淚；曾俊華認為電影有笑有淚，是一齣有人情味、好感人的電影；岑建勳叫大家不要被片名嚇倒，這是一套回歸港產片之作，值得欣賞。至於林芊妤(Coffee)更奉勸大家帶多幾包紙巾入場，因為她感動得哭了好久。