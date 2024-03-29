利瑪竇｜王梓軒接受「緋聞奶奶」家燕姐訪問 劉松仁要求演技要有突破

音樂劇《利瑪竇》於2019年首次公演，獲得好評。翌年二度公演，相隔4年後，今年4月載譽歸來，三度公演。劇中飾演利瑪竇的王梓軒偕同之前兩次都有份演出的何洋及新加入的Marco接受新城《開心大派對》訪問，與節目主持人薛家燕、范振锋及思敏暢談今次的演出準備及感受。

演出規模升級 王梓軒透露今次除了有管弘樂團伴奏，還會有一百人的合唱團。當全體人員在台上演出時，感覺好感動。他又指此劇其實是2014年已開始籌備，記得當時（劉松仁）松哥找他幫忙，告訴他有一個故事很想做成舞台劇，但又不太懂。梓軒說：「松哥開玩笑問我可不可以免費幫他做個戲。我當時說：松哥叫到，我收你錢咩？應該是我請你食飯，你比機會我。記得第一次公演時，松哥還很擔心問我會不會有這麼多人看，因為第一次便演出十二場，這是一個沒有人聽過的故事，連海報也只有一個卡通，沒任何人樣。松哥真是很大膽，後來越做越好，很多人支持，到今天是一個奇蹟。」。

與劉松仁亦師亦友 王梓軒提到二人亦師亦友，他在松哥身上學習了很多演戲的方法，松哥對他的高要求，讓他在演技上得到突破：「松哥在排練前曾經好嚴厲對我講，我初初識你嘅時候，你嘅演技喺第一階段，所有嘅情感都係真嘅，但當你進入咗《利瑪竇》劇組，多咗人同你一齊磨練，你慢慢學識咗演戲嘅技巧，但我唔鍾意睇技巧，所以我希望你盡快進入第三階段，就係有技巧，但我見唔到。」有豐富戲劇經驗的家燕姐在旁聽到，也大呼高難度！ 除了演技要求高、佔戲很重，家燕姐指王梓軒為了演利瑪竇一角，還要說意大利文，梓軒更專誠與何洋及Marco在節目中即場清唱劇中一段意大利文歌曲，梓軒說：「我們在劇中沒有合唱，為了家燕姐今日訪問專誠練習合唱一段。」家燕姐大讚梓軒的意大利文，梓軒解釋讀大學時學意大利文，覺得很浪漫，但畢業一段長時間都有些忘記了。