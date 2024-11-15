刺心切骨專訪｜新加坡女導演劉慧伶睇中香港演員 曹佑寧唔介意情侶檔演出

導演劉慧伶曾是新加坡劍擊代表，《刺心切骨》以自己與自閉症哥哥的成長經歷為藍本，兼受2014年台北鄭捷事件啟發，拍攝出單親家庭中錯綜複雜的關係及故事。《刺心切骨》起用台灣演員曹佑寧與劉修甫飾演兩兄弟，劉慧伶表示電影開拍時正遇上Covid，她出關第一個見的就是劉修甫，她說：「我覺得他就是溫子滐這角色，當他來到房間，他很理解那個角色最後的決定。」大讚二人是兩兄弟的最佳人選。

劉修甫經常來港

劉慧伶十分留意香港劍擊界及影壇，此行希望可以看到《破‧地獄》，因為新加坡只上映普通話。談到籌拍新片《一唱一和》，劉慧伶道：「是講一個女文武生、一個花旦拍檔的故事，是一個三角關係，會講花旦再愛上一個男生。」該片會是美國跟香港兩地合作，由於會有廣東話對白，她認為一定會物色香港演員合作，更會起用真正的粵劇演員。

曹佑寧為《刺心切骨》中角色花了不少心機，早前金馬獎公布入圍名單，曹佑寧被點名為今屆遺珠，問到有沒有片商邀他跟女友王淨合作？他答道：「一起沒有，現在還沒有。我覺得也沒有說會或不會，我覺得還是看如果劇本很適合，我們兩個人都可以有所發揮的話，當然是不會排斥。」自言遇到好劇本亦不會介意情侶檔演出。至於劉修甫原來是個香港通，他表示經常私下來港：「因為我姐姐以前在香港讀書，所以常常會來找她。今次我去了迪士尼樂園，亦去吃那個大排檔，很好吃！」劉修甫在片中有同性親熱戲，他自言沒有特別想接拍BL作品，日後遇到好的劇本，亦不會介意再挑戰接拍男男親熱場面。