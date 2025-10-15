前三級片女星顏仟汶大談替亡友路祭惹群鬼圍 內地拍戲被鬼上身唔戴bra通處走

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus（82台）節目《直播靈接觸》，昨晚（13日）請來藝人顏仟汶擔任嘉賓，親述由細到大的靈異經歷。

顏仟汶於1989年從第15期TVB電視藝員訓練班畢業，曾接拍三級片的她一度淡出娛樂圈，直至2019年重返TVB成為特約演員，年前參與王晶任製作人的劇集《一舞傾城》演「媽媽生」曼莉。在昨晚節目中，顏仟汶透露天生靈異體質且命硬，每當身邊出現靈體，都會有不適反應，她說︰「牙骹會不停咁震、透唔到氣，去靈堂時特別犀利。之後有師傅教我用條紅繩貼肉綁係腰間擋煞。用咗真係有用，所以而家屋企長備一綑紅繩。」