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娛樂
2024-01-26 13:19:58

前亞姐冠軍李妮美國法院提告 指控被誤導售出科技公司股份索償3億美元

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前亞姐冠軍李妮提告，入稟索償3億美元。

前亞姐冠軍李妮提告，入稟索償3億美元。

前亞姐冠軍李妮(Lily Li)，自嫁美籍華裔富商陳國泰(Marc Chan)後，與丈夫以工作夥伴關係，以夫妻檔在商界發展，李妮經常隨丈夫飛到不同地方傾生意，多年來在事業取得優秀成績，同時現任博愛醫院永遠顧問。近日美國加州北區聯邦法院開庭審理一宗案件，關於李妮夫婦提告一宗疑被欺詐案件，追討涉款3億美元，折合超過20億港元。

李妮在1994年亞洲小姐中獲得冠軍。 李妮參加1994年亞姐入行。

美國加州北區聯邦法院陪審團，於本月22日(星期一)，在奧克蘭開始審理李妮等人訴訟ArcSoft,Inc.公司和首席執行官Michael Deng一案。原告首席律師霍華德金(Howard King)證實，案件已於1月22日開庭審理，現階段仍在逐審，預計將在數周內完成審理。原告首席律師Howard King表示，該案涉及對ArcSoft,Inc.公司及其首席執行官Michael Deng(鄧暉)的欺詐和欺騙指控，以及鄧先生違反信託責任和ArcSoft,Inc.公司違反合同的指控。訴訟源於2017年公司股東的管理層收購。該訴訟基於收購中受託人欺詐的指控，要求賠償利潤損失、自付損失和懲罰性賠償，賠償金額不少於3億美元。

現正身處美國的李妮，對於案件糾紛多年，作出回應說：「自己的心情沒有甚麼特別，只是一個正常法律程序，以平常心期待真相，自己是經營生意，知道程序是需要時間去處理。做生意是應該謹慎同誠實，當然不希望發生這些法律訴訟，但是為了自己權益與真相，是必須為自己去爭取，這是我與丈夫、法律團隊一直以來的態度。」李妮早已退出香港娛樂圈，去年1月她就獲International American University頒授工商管理榮譽博士。

前亞姐冠軍李妮退出幕前多年，丈夫是美籍華裔富商陳國泰。 李妮婚後過住闊太生活。 李妮去年獲International American University頒授工商管理榮譽博士。
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