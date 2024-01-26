前亞姐冠軍李妮美國法院提告 指控被誤導售出科技公司股份索償3億美元

前亞姐冠軍李妮(Lily Li)，自嫁美籍華裔富商陳國泰(Marc Chan)後，與丈夫以工作夥伴關係，以夫妻檔在商界發展，李妮經常隨丈夫飛到不同地方傾生意，多年來在事業取得優秀成績，同時現任博愛醫院永遠顧問。近日美國加州北區聯邦法院開庭審理一宗案件，關於李妮夫婦提告一宗疑被欺詐案件，追討涉款3億美元，折合超過20億港元。

美國加州北區聯邦法院陪審團，於本月22日(星期一)，在奧克蘭開始審理李妮等人訴訟ArcSoft,Inc.公司和首席執行官Michael Deng一案。原告首席律師霍華德金(Howard King)證實，案件已於1月22日開庭審理，現階段仍在逐審，預計將在數周內完成審理。原告首席律師Howard King表示，該案涉及對ArcSoft,Inc.公司及其首席執行官Michael Deng(鄧暉)的欺詐和欺騙指控，以及鄧先生違反信託責任和ArcSoft,Inc.公司違反合同的指控。訴訟源於2017年公司股東的管理層收購。該訴訟基於收購中受託人欺詐的指控，要求賠償利潤損失、自付損失和懲罰性賠償，賠償金額不少於3億美元。