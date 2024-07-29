前亞姐梁雪瑶唔介意踎大牌檔 可人Kelly煮宵夜睇直播撐江旻憓

2018年亞洲小姐冠軍梁雪瑶和網紅劉子儀(可人Kelly)日前(27日) 於大埔亞洲電視城，出席「亞洲飲食天王頒獎禮暨亞洲飲食天王美食指南點贊榜」新聞發布會。擔任司儀的梁雪瑶自言有點緊張，幸好有表演和唱歌經驗，她自言「識飲識食」，透過今次活動可以「捐窿捐罅」搵好野食：「我絕對係一個『吃貨』，飲食係人都鍾意啦，大牌檔我都會去食，香港啲大牌檔都好乾淨，唔怕污糟或者比人眼望望。」

可人 Kelly 騷胸推廣亞洲美食

以性感赴會的可人Kelly大騷事業線，她自言好怕肥，但經常被美食成功「引誘」，將身材放在第二位：「我平時在屋企係好自律嘅，但如果出去食飯就一定會食好嘢，所以啲朋友都好奇怪點解可以保持到身材！」四年一度的奧運賽事進行得如火如荼，她亦有收看直播支持港隊，更親自下廚招呼同事齊齊睇江晏憓奪金賽事，「我叫晒嘅同事去我屋企睇劍擊決賽，因為太夜啦都忍唔住食宵夜頂眼瞓，但既然都係食梗係食好啲，我親自下廚煮宵夜比同事試吓，比佢地感受到我嘅愛！」