前亞視藝人張啟樂台灣廣播金鐘獎揚威 盼透過節目讓台灣更了解香港人

前亞視藝人張啟樂早年移居台灣，除經營個人YouTube頻道外，並在台灣中央廣播電台主持節目《台味超有港》，內容主要以介紹香港飲食文化、以及用香港味蕾看台灣的飲食文化、比較台港的差異。他憑該節目於「第59屆廣播金鐘獎」獲頒「生活風格節目獎」。他上台獲獎時，心情激動，更以台語說到︰「我是香港人，我就是愛台灣！」

張啟樂︰娶了台灣的太太

張啟樂在台上說到︰「沒想到香港出生長大，母語是粵語的香港人，以華語主持廣播，可以獲得台灣的廣播金鐘獎。這真的很不容易，要謝謝很多人的幫忙。」他非常感謝家人的支持，感謝媽媽特地前來出席頒獎禮。同時，他亦透露自己來到台灣之後，找到太太︰「我也在台灣結婚了，娶了台灣的太太。謝謝台灣，讓我在台灣有一個家！」

我是香港人，我就是愛台灣

他說︰「5年前，我一個人從香港來到台灣，一切從零開始，真的很辛苦，但是也很精彩，如果我當初沒有來到台灣，我今天這一切都不會發生，我手上也不會拿到這個金鐘獎，我今天能夠踏上這個舞台，領到這個獎，我要感謝我自己一直的堅持，我也要謝謝台灣，因為台灣，我才會得到這一切，謝謝台灣給我的機會，謝謝台灣給我一個家，謝謝台灣給我這個獎項，謝謝台灣給予我人生新的一頁。」最後他用台語說到︰「我是香港人，我就是愛台灣！」