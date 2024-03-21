前傳《第一凶兆》下月上映 《凶兆》流傳恐怖怪事被封史上最邪電影

70年代經典鬼片《凶兆》(The Omen) 被形容為史上最邪電影，該片在多年後開拍前傳《第一凶兆》(The First Omen)安排下月開畫，而有關《凶兆》的恐怖傳聞亦再度成為網民的討論話題。 《聖經》的「啟示錄」記錄着野獸會從「永恆之海」崛起，帶來對人類的重大災難，而「666」就是野獸的名字。這啟發了《凶兆》編劇David Seltzer將「666」化成戲中邪惡小男孩Damien的代表數字。自《凶兆》把「666」邪惡恐怖感放大後，往後多齣著名恐怖電影也有出現這個數字，包括《魔鬼手記》(The Ninth Gate)、《魔間行者》(Constantine)、劇集《Damien》等等。追溯到《凶兆》開拍時，相關的台前幕後也遇到怪事，當年流傳的消息實在令人毛骨悚然。

主 角與劇組連遭3次雷擊 《凶兆》正式開拍，怪事亦開始發生。男主角Gregory Peck乘搭飛機到英國拍戲時，他的飛機遭到了雷擊。而當編劇David Seltzer飛往英國時，他的飛機同樣也受雷擊。一星期後，監製Mace Neufeld飛往英國時，飛機又再遭到雷擊。這三個人分別搭乘不同航空公司、不同時段、不同機種的班機，但是全都遭到雷擊，幸好沒有大礙。 發生墜機事故乘客全數罹難 有人逃過一劫，有人卻不幸罹難。另一則飛機事故同樣與《凶兆》有關，原本劇組租了小型飛機拍攝一些高空鏡頭，而原定連男主角Gregory Peck也要搭上此飛機，最後卻因拍攝進度問題而沒有登機。但是這班仍然起飛的飛機，最後卻發生墜機事故。 翌日劇組接到新聞，飛機撞進了一群飛起的雀鳥群中，機上乘客全數罹難。而這架飛機更撞向一輛旅行車，車上的兩個孩子與他們的媽媽，正是前來迎接他們的爸爸，也就是這架飛機的機長。結果乘客、機長與前來接機的家人，全部身亡。

導演監製險被炸彈炸死 拍攝當時，倫敦正受愛爾蘭共和軍攻擊，多處有炸彈恐襲。而其中一個就在剛逃過飛機雷擊一劫的監製Mace Neufeld附近，他原本打算到炸彈恐襲地點附近的一間餐廳吃飯，最終未前往已發現餐廳被炸。另外，導演Richard Donner入住的酒店也發生大爆炸，幸好導演當時並不在酒店裡，二人逃出鬼門關。 戲中斷頭劇情真實上演 《凶兆》有一幕非常嚇人，就是幫助男主角調查兒子身世的攝影師，竟遭到不測，貨車上的大片玻璃向後滑，將攝影師人頭落地……而設計這個橋段的是特效師John Richardson。拍攝《凶兆》兩個月後，他與助手Liz Moore到荷蘭製作新戲，但途中遇上車禍，John Richardson大難不死，Liz Moore卻被橫切成兩半。而事發當日，正是星期五，而意外現場的路牌寫著「距離Ommen尚有66.6公里」。