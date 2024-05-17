前天堂鳥葉泓聲一家住千呎大宅仲開兩舖　網民：這就是有錢人生活

前天堂鳥葉泓聲公開千呎大宅環境及店舖租金 網民：不吃不喝一個月支出十幾萬

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）去年公開與前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）戀情，同時宣布女友已懷孕將會結婚；6月份與友人到日本東京旅行期間，更驚喜地喺人氣景點SHIBUYA SKY送上鑽戒求婚，葉泓聲亦視繼女Aria如親生女兒，一家四口生活美滿。近日，有內地網紅搵嚟葉泓聲夫婦「探樓」，公開千呎大宅、Cafe、自家品牌首飾店環境並透露租金，網民紛紛慨歎：「不吃不喝一個月都支出十幾萬」。 影片一開頭，葉泓聲夫婦透露喺香港租舖，喺大坑開咗間咖啡店同首飾店，更帶該網紅分別到店舖參觀，試食咖啡店招牌雞胸三文魚沙律；被問到舖租，葉泓聲大方分享咖啡店大約每月港幣4萬元左右，首飾店就低少少3萬零蚊：「做生意好辛苦架」；其網紅即場試戴戒指，當網紅問陳樂榣幾錢時，佢就回答幾百蚊，更大方送畀對方作見面禮。

市值約港幣2,000萬元 其後，葉泓聲夫婦帶該網紅到訪千呎大宅，大宅遠望紅磡體育館，市值約港幣2,000萬元，每月屋租為港幣4萬5千左右，葉泓聲表示同老婆、爸爸、媽媽、兩個女兒、工人和一隻貓住埋一齊。 屋內以白色簡約風格為主調，長形飯廳擺放一張8人長餐枱，客廳則有長梳化、按摩椅、地上鋪上特大軟墊，亦有細女兒嘅專屬衣櫃，葉泓聲表示以前未有細女時，個衣櫃係佢嘅，宜家就只有上面一格係屬於佢，用嚟放之前粉絲送嘅禮物。主人房除咗King Size床，更設有衣帽間、套廁和化妝枱，化妝枱前有錄音裝置及燈光設備，葉泓聲表示有需要時會喺到練歌，陳樂榣笑言葉泓聲求咗佢好耐：「求求你老婆，可不可以讓點位置？」

「可能根本就不靠這兩家店賺錢」 而大女兒房間設上格床，床下有書枱，旁邊更有一組儲物櫃擺放化妝品及玩具。最後，網紅問佢哋家中邊個話事，葉泓聲笑指：「表面上是我，你懂我意思嗎？哈哈哈哈哈哈，聽老婆是很重要的。」陳樂榣則表示同意：「才會發達的。」 唔少網民留言指呢啲係有錢人生活：「不吃不喝一個月都支出十幾萬，一個戒指才賣幾百塊，那得要賣多少」、「有沒有可能根本就不靠這兩家店賺錢，純粹開着玩的，看他自己也說做生意不太在乎錢，還計劃下個月再開一家，就說明人家之前就賺了很多錢， 現在有資金想做自己想做的事例如開自己喜歡的店」、「這就是有錢人的生活」等等。