前天堂鳥Gordon日本求婚成功 陳樂榣嚇到講「thank you」

前天堂鳥成員葉泓聲(Gordon)與前Freeze成員陳樂榣(Ally)因為合資開咖啡店，擦出愛火花，由生意拍檔變情侶。二人火速撻著之餘，女方於上月宣布懷有5個半月身孕。Gordon出席活動時，更非常興奮跟傳媒分享喜悅，並謂婚禮將會與BB百日宴一齊搞。

近日，Gordon與Ally及譚嘉儀等一行人到東京旅行，當二人到SHIBUYA SKY的展望台，Gordon便向Ally求婚。Gordon上載照片，Ally手上戴住巨型求婚鑽戒，並謂︰「原來求婚好緊張，She said YES，女仔都係鍾意儀式感，希望你鍾意呢個surprise啦！」Ally亦上載相信的照片，並謂︰「有被驚喜到.I said thank you. #沒有預習講錯對白#yesido」