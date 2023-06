前天堂鳥Gordon日本求婚成功 陳樂榣嚇到講「thank you」

前天堂鳥成員葉泓聲(Gordon)與前Freeze成員陳樂榣(Ally)因為合資開咖啡店,擦出愛火花,由生意拍檔變情侶。二人火速撻著之餘,女方於上月宣布懷有5個半月身孕。Gordon出席活動時,更非常興奮跟傳媒分享喜悅,並謂婚禮將會與BB百日宴一齊搞。

近日,Gordon與Ally及譚嘉儀等一行人到東京旅行,當二人到SHIBUYA SKY的展望台,Gordon便向Ally求婚。Gordon上載照片,Ally手上戴住巨型求婚鑽戒,並謂︰「原來求婚好緊張,She said YES,女仔都係鍾意儀式感,希望你鍾意呢個surprise啦!」Ally亦上載相信的照片,並謂︰「有被驚喜到.I said thank you. #沒有預習講錯對白#yesido」