前天堂鳥Gordon日本求婚成功 陳樂榣嚇到講「thank you」

前天堂鳥成員葉泓聲(Gordon)與前Freeze成員陳樂榣(Ally)因為合資開咖啡店，擦出愛火花，由生意拍檔變情侶。二人火速撻著之餘，女方於上月宣布懷有5個半月身孕。Gordon出席活動時，更非常興奮跟傳媒分享喜悅，並謂婚禮將會與BB百日宴一齊搞。
近日，Gordon與Ally及譚嘉儀等一行人到東京旅行，當二人到SHIBUYA SKY的展望台，Gordon便向Ally求婚。Gordon上載照片，Ally手上戴住巨型求婚鑽戒，並謂︰「原來求婚好緊張，She said YES，女仔都係鍾意儀式感，希望你鍾意呢個surprise啦！」Ally亦上載相信的照片，並謂︰「有被驚喜到.I said thank you. #沒有預習講錯對白#yesido」
與前夫爭拗未停
Ally於2012年與圈外富貴男友Donald結婚，並一齊經營珠寶生意和育有8歲女兒，但他們在囡囡2歲的時候，感情出現問題，礙於家庭及事業，二人一直沒有正視問題，直至前年發現男方做了一些事觸及其底線，於是決定離婚。她稱離婚不涉第三者，但男方由最初堅持全權撫養女兒，不願接受共同撫養，到現在不打算照顧女兒，甚至不願負責女兒的生活費，所以二人將會就小朋友及贍養費等問題交給法庭處理。
與Gordon火速撻著
去年底她接受訪問時透露有追求者，自己也希望找到合適的人，對婚姻仍有信心，但會觀察久一些，只要是合適的人都會跟對方結婚。估計當時她指的追求者便是Gordon。男方受訪稱自己也沒想過跟Ally會突然撻著，二人理念一致，加上想組織家庭，所以很開心Ally的出現，並稱跟Ally的女兒相處很好，分享與Ally囡囡生活上的趣事時，更笑過不停。