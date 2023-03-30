前女主播梁凱寧 畫黑眼圈分享失眠苦況

前無綫電視新聞女主播梁凱寧(Maggie)，離開電視台後，轉型KOL繼續幕前發展，更不時跟fans互動，有智慧的她選擇回歸校園，修讀言語治療，早前正式成為言語治療師，工作地點亦由電視台變為醫院。
轉職言語治療師工作密麻麻
非常叻女的Maggie，身為專業人士又是KOL，工作排得密密麻麻，因此出現失眠的問題，情緒飽受困擾：「充足睡眠對香港人嚟講真係好緊要。以我為例，平日要兼顧不同嘅工作，真係精神差啲都好難應付到每日嘅挑戰。我之前都受失眠困擾㗎，無論係數綿羊定係臨瞓前做瑜珈，都係成日都瞓唔著。」
就失眠求醫生的Maggie，並聽從建議戒臨瞓前玩電話，而且每日作息定時，但仍然每晚在攤床上眼光光：「有時就算俾我瞓得著，又會好易扎醒，攪到我成日都冇精神，個人仲好易忟添！醫生話我呢啲全部都係失眠嘅症狀嚟，原來喺香港每喺十個人就有七個同我一樣有失眠問題，所以都咪話唔嚴重呀。」
向醫生求助新藥副作用低
想借助安眠藥，但擔心有副作用的Maggie，或者產生依賴性愈食愈多，於是詢問醫生建議：「醫生同我講，依家有新突破，可以幫助我哋呢啲失眠患者進入接近自然嘅睡眠狀態，產品依賴性同反彈嘅機會低。如果受失眠困擾，又想好似我咁，瞓得好，冇晒黑眼圈，每日都有好精神，就快啲搵醫生傾吓啦！」
Maggie近日被委任為「助眠大使」，更作出小突破，首次拍攝「床上戲份」，透過化妝加深黑眼圈，重現她受失眠困擾時，多個無眠又無奈的晚上，「今次超大犧牲，因為拍攝兩條影片，全部都要加上大大嘅黑眼圈，面青口唇白，頭髮又亂，同以往嘅形象真係好大出入，哈哈！」Maggie稱，對劇本中的失眠細節，特別身同感受，「尤其是瞌住眼瞓做瑜伽、愈眼瞓愈肚餓嘅情節，真係真實上演過，諗返真係又慘又搞笑。希望俾大家見到我唔同嘅一面，彌補番我小小嘅犧牲啦。」