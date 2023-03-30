前女主播梁凱寧 畫黑眼圈分享失眠苦況

前無綫電視新聞女主播梁凱寧(Maggie)，離開電視台後，轉型KOL繼續幕前發展，更不時跟fans互動，有智慧的她選擇回歸校園，修讀言語治療，早前正式成為言語治療師，工作地點亦由電視台變為醫院。

轉職言語治療師工作密麻麻

非常叻女的Maggie，身為專業人士又是KOL，工作排得密密麻麻，因此出現失眠的問題，情緒飽受困擾：「充足睡眠對香港人嚟講真係好緊要。以我為例，平日要兼顧不同嘅工作，真係精神差啲都好難應付到每日嘅挑戰。我之前都受失眠困擾㗎，無論係數綿羊定係臨瞓前做瑜珈，都係成日都瞓唔著。」

就失眠求醫生的Maggie，並聽從建議戒臨瞓前玩電話，而且每日作息定時，但仍然每晚在攤床上眼光光：「有時就算俾我瞓得著，又會好易扎醒，攪到我成日都冇精神，個人仲好易忟添！醫生話我呢啲全部都係失眠嘅症狀嚟，原來喺香港每喺十個人就有七個同我一樣有失眠問題，所以都咪話唔嚴重呀。」