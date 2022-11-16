前尊尼仔自爆15歲遭性侵 直指平野紫耀都係受害人

2016年離巢的前尊尼仔岡本Kauan，近日向身兼YouTuber的國會議員東谷義和大爆內幕，在直播中談到公司一直流傳的「陪瞓」傳聞，更自爆曾遭已故尊尼事務所創辦人Johnny喜多川帶返寓所性侵，當年自己年僅15至16歲，被迫讓Johnny喜多川替他口交，並要完成整個過程才可離去。岡本Kauan自言當時被嚇到眼濕濕，聲稱有留下影片作為證據，更拉埋King & Prince主將平野紫耀落水，指對方亦是受害者。岡本Kauan又透露，對喜多川睡房內放有兩張床留有深刻印象，直指其中一張是有另類用途。
被質疑抽水博出位
現年26歲的岡本Kauan於10年前入行，2012年加入尊尼事務所成為Jr.，在2017年離巢，現時以獨立姿態發展，最近推出單曲《Melon》，不過IG追隨人數只得4.4萬，YouTube頻道也僅有1.3萬人訂閱，令網民質疑他今次只是抽水博出位。
森本龍太郎收1萬打賞
Johnny喜多川於1962年創立尊尼事務所，曾捧紅近藤真彥、少年隊、鄉裕美、田原俊彥、苦柿隊、光GENJI、SMAP、TOKIO、V6、KinKi Kids、瀧澤秀明、嵐、山下智久等男性偶像，但公司初代王牌組合Four Leaves前成員北公次，在離世前的1988年曾出自傳，首次披露尊尼事務所的黑暗面，消息轟動全日本，翌年輪到同門男星中谷良出書爆料，過去數十年關於Johnny喜多川的性醜聞便傳過不停。Hey! Say! JUMP前成員森本龍太郎去年在YouTube頻道也分享經驗，表示小學五年級時曾到Johnny喜多川大宅游水，當時在屋內K房休息，睡醒發現放了1萬日圓打賞，不過片段就將敏感內容消音，故未表明期間發生過甚麼事。