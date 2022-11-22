前新聞主播許方輝又攬女？親自回應兼披露婚姻狀況

今年中被網民拍到同一名女子喺天星小輪上狀甚親熱嘅前主播許方輝，近日又被拍到「攬女照」！

有網民share兩張許方輝喺旺角商場同一名OL打扮女子行街嘅照片，其中一張見到許搭晒女方膊頭，另一張就見到女方側面，不過戴晒口罩，睇唔清相貌。

有傳媒搵許方輝回應，許解釋相中女子係佢太太、前亞視主播陳佩琳。呢個答覆唔止打破「攬女」流言，仲間接證實許方輝同陳佩琳狀況未變。

今年6月天星小輪上攬女

今年6月，有網友聲稱影到疑似係前TVB新聞主播、當時出任有線新聞及公共事務副總經理嘅許方輝，日光日白喺天星小輪上攬女摸大腿。當時有線話相中人已經休假，但就未有證實究竟事發時，許方輝係咪返緊工呢個問題。而且照片只係影到側面，亦睇唔到女方容貌，話唔埋女主角都係許太。而有線主播廖淑怡(Suey)當時被指係相中女子，佢透過有線否認事件，但係之後Suey極速轉投TVB。

至於男主角許方輝喺相片瘋傳後2日就向有線辭職，但係9月佢重返TVB新聞部負責編輯工作，即係同廖淑怡再次做同事！

曾與周嘉儀傳緋聞

許方輝唔係第一次捲入緋聞，2013年有周刊影到許方輝同比佢後生18年嘅TVB新聞之花周嘉儀喺車上舉止親暱。事後二人當然被迫暫時離開幕前，陳佩琳亦都搬離寓所冷靜一下。更爆嘅係緋聞見光之後一年幾，有傳第三者仍未死心，向許方輝同陳佩琳作出電話滋擾。後來許方輝同周嘉儀先後離開TVB，周更由新聞界轉投金融界發展。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載