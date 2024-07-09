前明星女友Julia Fox自爆同性戀取向 稱與Kanye West沒有性關係

荷李活34歲女星Julia Fox，近日接受媒體《Six Page》訪問，回應一段網上流傳的視頻，在相關影片中一位用戶說：「我喜歡看到女同性戀者和她們的男朋友走在一起。」
Julia Fox對於相關的影片作出回應：「她所說的就是我。我就是那個女同性戀者。真的很抱歉，老友。這種事永遠不會再發生。」Julia Fox雖然是女同性戀，但她承認曾與不少男性約會過。2022年，她與Kanye West約會兩個月，期間多次被傳媒影到，她接受《紐約時報》採訪時就表示，「在戀愛期間，我從未與Kanye West發生過性關係。」
Julia Fox是一位義大利裔美國人，在2019年憑電影《未成大器》(Uncut Gems)出道，好除了是一位演唱外，亦會擔任模特兒的工作。她過往接受採訪時就說過：「我有一點同性戀傾向，自已要進一步探討，我的前男友就抱怨過我是女同性戀者，他們跟本不想與我發生關係，也許他們並沒有錯。」
2018年與飛行員Peter Artemiev結婚的Julia Fox，兩人婚後育有一子Valentino，但三年後分手。她又稱，當年與Kanye West分手後感到自豪，並說：「他似乎有很多工作要做，沒有理我的時間。」