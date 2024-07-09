前明星女友Julia Fox自爆同性戀取向 稱與Kanye West沒有性關係

荷李活34歲女星Julia Fox，近日接受媒體《Six Page》訪問，回應一段網上流傳的視頻，在相關影片中一位用戶說：「我喜歡看到女同性戀者和她們的男朋友走在一起。」

Julia Fox對於相關的影片作出回應：「她所說的就是我。我就是那個女同性戀者。真的很抱歉，老友。這種事永遠不會再發生。」Julia Fox雖然是女同性戀，但她承認曾與不少男性約會過。2022年，她與Kanye West約會兩個月，期間多次被傳媒影到，她接受《紐約時報》採訪時就表示，「在戀愛期間，我從未與Kanye West發生過性關係。」