前東張女神黃穎君成武漢市港區政協委員 曾日打7份工交學費及幫父母還債

現年36歲嘅前東張女神黃穎君（Burmie），因報道大埔富亨邨曱甴屋引起公眾關注，其勇敢及專業嘅態度獲得網民讚賞，不過佢喺2021年尾離巢TVB，毅然轉換跑道成為公務員，擔任民政事務局媒體主任，上年年頭更成為武漢市港區政協委員。

黃穎君不時往返武漢開會工作非常忙碌 黃穎君不時喺社交網站分享工作日常，除咗出席精神座談會、國安導師及各大宣揚中華文化嘅活動之外，佢仲要不時往返武漢開會，工作非常忙碌！ 黃穎君喺2010年參加《工展小姐選舉》並獲得冠軍，並於2012年參選港姐後入行，當時被指樣貌似謝安琪而備受關注。入行後擔任TVB娛樂新聞台主持，2019年開始加入《東張西望》擔任外景主持，追訪過唔少引起網民熱議嘅事件。除咗擔任主持之外，Burmie亦有參與劇集拍攝，例如《降魔的》系列嘅龍貓嫂、《福爾摩師奶》嘅姚一心，及今晚首播嘅《富貴千團》飾演陸超蓮等等。至於感情方面，佢喺2015年與《#後生仔傾吓偈》監製丘一峯結婚，及育有一子，家庭幸福美滿。另外，佢亦非常好學不斷進修，入行後喺中文大學修讀社會學碩士課程，佢亦推出過散文集《曾幾何時》和《未見》，可以話係一名才女。

黃穎君曾接受傳媒訪問，講述自己童年係因為養家還債而加入娛樂圈，佢話喺讀緊大學嘅時候，有一日從事製衣生意嘅父母打電話俾佢，指信錯朋友導致生意失敗破產，連交學費都出現問題，以佢當時嘅收入，要幫屋企還債同交學費係有難度。為咗幫屋企人扛下債務及可以繼續讀大學，佢試過一星期補習補足7日，仲要兼職做客戶服務員及喺街派傳單等等，最高峰曾一日打7份工。幫家人還債嘅生活直到佢加入TVB，佢指有一日TVB放工返屋企，爸爸媽媽好開心話佢知啱啱還完債，連親戚同朋友嘅街數都清埋，所以爸爸媽媽建議去旅行，不過佢就選擇將啲錢用嚟讀碩士。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈