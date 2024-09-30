前歌手袁鳳瑛做德育導師疑被控訴 千字文回應爆料人

主唱《天若有情》的前歌手袁鳳瑛，離開幕前之後修讀輔導及心理學，多年來經營德育及演藝教育中心，進行家庭輔導工作。早前有網民喺社交平台發文，聲稱童年時參與過袁鳳瑛舉辦嘅課程，令佢留下童年陰影，更指控袁鳳瑛對事主媽媽出言侮辱等，獲袁鳳瑛以千字文回應。

袁鳳瑛解釋當事人媽媽愛揸車

有傳媒向袁鳳瑛求證，袁以千字文回應時承認知道發文者是誰，聲稱跟進該個案幾十年，並鼓勵當事人面對自己問題。袁鳳瑛指當事人已到外國生活數年，指對方要勇於面對問題，否則難以同家人釋嫌，而且會遷怒於他人等。袁鳳瑛回應中沒有否認發文者描述嘅事，例如只聽一面之言，就要求三四年班嘅當事人下跪認錯等，但強調自己的課程與同唔同機構合作。

至於當事人母親被當成奴隸的指控，袁鳳瑛就指佢地中心搞嘅活動要家長親身參與準備，或會令一孩家庭嘅小孩有誤解。而袁鳳瑛亦解釋當事人「叫老母車佢周圍去」的說法，指當事人媽媽愛熱鬧同揸車，不時會車其他家庭及小朋友出去玩。但係袁未有正面回應出言侮辱一事。