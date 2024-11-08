前港姐曾瑞珊移植2/3小腸救兒子 感動分享：親眼看見我的腸在他身體蠕動

2006年參選港姐而入行的曾瑞珊，加人演藝圈四年後便轉行，其後她結婚誕下一對仔女，但不幸地她的13歲大仔「甘甘」出生時就患有「短腸症」，出生3天已因「扭腸」而需要做手術，6歲前已經歷過6次大手術。甘甘自出生以來一直無法進食，長年靠靜脈輸液機輸入營養液以維持日常生活，2020年12月，曾瑞珊帶兒子移居台灣，尋求更好的醫治方法，終於在今年5月曾瑞珊成功將自身三分之二小腸移植到兒子體內。

手術後大半年，曾瑞珊日前在社交平台分享好消息，並更新甘甘的最新情況：「5月21日到現在，大半年就這樣過去了。基本上，甘甘每一個月都要住院兩天，好讓 白袍人們好好的大檢查。其中，每次最讓我感動、最期待的，就是陪伴甘甘旁邊進行腸鏡檢查，這種特別的感受應該是我才會想流淚吧。親眼看見我的腸子在他的身體內活躍着、蠕動着，然後你會聽到藍袍人說 『媽媽…好棒唷』 、『腸子很漂亮』 『絨毛很多』、『弟弟（=甘甘）不要浪費唷，記得吃多點』。」曾瑞珊表示這種讚美好比聽到別人讚「媽媽的教育好棒、弟弟成績很好」等等；最後，她更謂：「下個月是一個關口，祝我們一切順利」。