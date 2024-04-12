前港姐自爆內地拍劇人工低 王卓淇：TVB其實唔係最差

現年32歲的王卓淇（Erin）2014年勇奪香港小姐亞軍入行，至2021年離巢TVB轉戰內地做KOL，不時拍片分享娛樂圈事件及於TVB的遭遇，她曾自爆當時在TVB第一個月人工僅得$7,000，離巢前人工才升至過萬，完全不夠生活，租屋食飯都成問題所以才決定離巢。日前，王卓淇就拍片大談拍攝TVB劇集及內地短劇片酬的分別。

王卓淇日前客串前TVB藝人何君誠有份投資的內地短劇，並自爆收入不及TVB：「大家成日話TVB嘅收入唔高，喺香港嚟講係唔高，但係同內地短劇比呢，其實係OK㗎喎。因為呢度嘅成本係幾百蚊一集㗎咋，幾百到幾千，你好紅嘅短劇演員都係幾千蚊一集，除非你係一線呀，可能佢有一兩萬一集，但係一般都係幾百蚊一集嘅啫。所以TVB都有……一千幾千一集，仲低囉呢度！唔係最差㗎其實TVB，平反一下先。」