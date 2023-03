現年34歲的2011年港姐季軍許芷熒(Whitney),2019年與圈外男友Alex於結婚,翌年便誕下囡囡Kayli Jane(馮寶寶),Whitney其後淡出幕前,專心相夫教女 ;轉眼間馮寶寶已經3歲,日前Whitney在社交平台宣布再度懷孕喜訊,她貼出多張孕照,包括老公及女兒親她的孕肚,並透露已懷孕5個月,「收藏了一段時間的秘密,Baby is now the size of a banana,Baby no 2 真的大得很快,19週的相片和20週的相片,只差一星期,肚子已經很大分別了。」