前港姐錢慧儀與馬清揚離婚 曾與父母為錢反目

81年港姐亞軍錢慧儀與應屆東華三院主席馬清揚結婚後，二人不時結伴出席活動，並育有兩子一女。惟2018年有傳男方與烏克蘭籍模特兒撻著，婚姻亮起紅燈，就算二子在英國的畢業禮，也只有馬清揚出席。當時馬清揚向傳媒承認二人冷戰4個月，太太情緒出問題需要看醫生。今日有指二人已辦理離婚手續，並於12月上庭傾離婚條件，27年婚姻正式劃上句號。

報道指馬清揚當年想與烏克蘭籍模特兒結婚，於是向錢慧儀提出離婚，更迫女方搬到沒有窗只得摺床的房間，令她每日以淚洗面。錢慧儀亦向傳媒證實「分」訊︰「各位新聞界朋友：『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！」

雙親不停索取金錢至關係破裂

錢慧儀於95年下嫁大生銀行後人馬清揚，成為豪門少奶，98年錢父到女兒在山頂大宅門前下跪，公開追討百五萬買樓首期。錢慧儀當時聲淚俱下表示父母不停問她攞錢，曾令她萌生離婚念頭。當時馬清揚更公開痛斥錢父是演員，錢母是幕後主腦，錢慧儀與父母感情不再，互不往來長達十年之久。

01年錢慧儀胞弟疑服食搖頭丸猝死，令她崩潰，與父母關係再跌至冰點。09年錢母在家上吊自殺，有指她是情緒病厭世所致，錢慧儀大感難過。隨住母親及胞弟離世，錢慧儀與父親的關係和好如初。