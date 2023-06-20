前無綫新聞主播袁沅玉新髮型被激讚減齡 親解袁志偉姪女迷團

前TVB新聞主播袁沅玉（Yuki）上月底宣布離巢，並喺IG出PO感激大家對佢嘅支持及遇到嘅所有同事、上司和同伴，寫道：「人生是不斷探索和不斷嘗試中，遇到更好的自己」。可能其中一個嘗試就係挑戰新造型；袁沅玉曬出多張新照，將長瀏海髮型換上空氣瀏海，分別穿上方領嘅休閒上衣及絲質連身裙，予人煥然一新嘅年輕感覺，就連佢自己都笑言：「爸媽都說我變小朋友了！」

父親節澄清爸爸是平凡人

袁沅玉藉父親節PO出與爸爸合照，表示畀人問咗好多年，宜家要澄清返爸爸唔係電視台高層及達官貴人，只係一個普通不過嘅平凡人：「他卻是一個永遠都會等我深夜收工回家的爸爸、是那一個每次我打一個電話就使命必達的爸爸，也是那一個永遠都開著電視支持我的爸爸。」袁沅玉又Hashtag「#袁家」、「#不是姪女」，有網民就留言表示迷底終於解開，又有部分網民留言指一直都覺得唔係：「其實香港有好多人姓袁」、「之後會唔會傳妳係袁紹、袁術、袁崇煥、袁枚、袁世凱其中一位嘅後代」、「一早知唔係喇」、「妳爸同花哥（袁生）完全唔同樣」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈