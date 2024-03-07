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娛樂
2024-03-07 17:22:49

前田敦子疑踩政治地雷臨陣退出《浪姐5》 半百謝金燕最佳狀態參與拍攝

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32歲的AKB昔日王牌前田敦子，日前臨時退出《浪姐5》拍攝。

32歲的AKB昔日王牌前田敦子，日前臨時退出《浪姐5》拍攝。

日本組合AKB48昔日一姐前田敦子，早前被爆參加大陸節目《浪姐5(乘風2024)，不過卻在開拍前傳來臨時退出的消息，日媒《週刊文春》今日則爆料，指前田敦子放棄《浪姐5》的真正內情。

內地節目《乘風破浪的姐姐》自2020年開播後大受歡迎，更讓不少過氣女星再度翻紅，最新一季本月初開拍，參賽名單也引發熱議，陣容包括楊謹華、謝金燕、郭書瑤、薩頂頂及泰國紅星Davika Hoorne(Mai)等，有指原本未見在名單之上的大陸女星戚薇，亦現身長沙機場，懷疑是因前田敦子退出才臨時頂上。

謝金燕年底便滿50歲，其狀態引起坊間話題及注意。 謝金燕已抵達長沙拍攝《浪姐5》。

曾到靖國神社演出

現年32歲的前田敦子曾屬AKB王牌成員，在《浪姐5》正式錄影前夕，前田敦子卻爆辭退演出，傳來是因她曾在2006年隨AKB到靖國神社演出，牽涉政治而引起小粉紅不滿，才臨時把演出計劃腰斬。對於揣測，據日媒《週刊文春》報導，前田敦子收到參加陸綜邀約，前田敦子方面直認確實收到邀約，但參賽需要時間準備，而她日本仍有工作，一來檔期難以配合，二來亦覺得目前未算最佳狀態參加拍攝，所以跟節目團隊討論後決定退出拍攝。報道又提到，前田敦子以前已開始學中文，考慮今後到中國短期逗留，以方便打開中國市場及海外發展。事實上，內地節目酬勞遠出日本，有指前田敦子若接下《浪姐5》工作，酬勞高達數千萬日圓，比起日本約百萬日圓的片酬實在差距很大。

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前田敦子 前田敦子 前田敦子 前田敦子 前田敦子 前田敦子屬AKB48首代一姐。 前田敦子
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