前田敦子疑踩政治地雷臨陣退出《浪姐5》 半百謝金燕最佳狀態參與拍攝

日本組合AKB48昔日一姐前田敦子，早前被爆參加大陸節目《浪姐5》(乘風2024)，不過卻在開拍前傳來臨時退出的消息，日媒《週刊文春》今日則爆料，指前田敦子放棄《浪姐5》的真正內情。

內地節目《乘風破浪的姐姐》自2020年開播後大受歡迎，更讓不少過氣女星再度翻紅，最新一季本月初開拍，參賽名單也引發熱議，陣容包括楊謹華、謝金燕、郭書瑤、薩頂頂及泰國紅星Davika Hoorne(Mai)等，有指原本未見在名單之上的大陸女星戚薇，亦現身長沙機場，懷疑是因前田敦子退出才臨時頂上。