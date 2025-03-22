前《閃電傳真機》主持伍文生轉行做茶餐廳 能屈能伸獲網民激讚

51歲的男星伍文生，主持過多個兒童節目包括《閃電傳真機》、《至NET小人類》及《放學ICU》等，廣受小朋友喜歡，可惜入行多年的他，星途平平，未有太大發揮。近年伍文生搞作多多，最近他再有新動向，在外父經營的茶餐廳幫手，被網民大讚能屈能伸 。



伍文生1992年就讀無綫電視藝員進修班後便加入TVB，多年來事業未有突破。2005年，伍文生決定與圈外女友結婚，並離巢移居澳洲，直至2013年回流香港，他跟隨外父在深水埗新香園(堅記) 老闆學師做馳名的蛋牛治，其後就自資開設蛋牛治專門店，更創立婚禮司儀公司。直到2021年，伍文生獲王祖藍邀請重返TVB主持全新兒童節目《Hands Up》，但至去年又再度離巢。



伍文生最近在社交網透露最新動向，原來他現時在外父經營的茶餐廳幫手，更在水吧工作，片中見伍文生戴上口罩及手套，落力幫手，有板有眼，不少人都激讚他自食其力，能屈能伸，不再發明星夢；更有大批網民讚嘆已為一女兩子之父的他保養得宜，外貌仍然十分年青，皮膚光滑。