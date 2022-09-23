前2R成員黃婉佩Race億元豪宅慶祝40歲生日 富豪老公極寵妻首年拍拖日日去旅行

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）淡出娛樂圈多年，不過不時於社交平台分享生活照；日前釋出慶祝40歲生日照片，除了凍齡外貌令人震驚，更意外曝光億元豪宅內部奢華裝潢，包括足夠容納幾十人嘅客廳及3000呎花園；當中更包括戶外廚房、如兒童遊樂場嘅花園。另外，Race家中客廳大得可容納幾張長檯及幾十位賓客，又設有一座三角琴，當日Race就即席與現場樂隊表演。

Race與新加坡富商David Loh再婚

Race當年退出娛樂圈後轉行做金融，從香港搬回新加坡。2009年Race與新加坡商人陳靖諧離婚，及後曾與華強兒子向佐拍拖3年，譜寫出一段姊弟戀，惟分手收場；2016年11月就秘密與新加坡富商David Loh再婚，誕下一子一女，閒時都會大曬合照放閃。

Race嘅老公比她年長19年，做房地產生意，與Race一樣離過婚。二人透過朋友聚會認識，結識兩年拍拖，半年後結婚；婚後，Race為免與社會脫節，又深怕做全職媽媽會與老公有距離，故積極發展地產事業。Race曾接受媒體訪問時表示老公待佢如小公主，第一年拍拖日日去旅行，想去哪裏明日就飛，喜歡去哪裏就去哪裏。