前AV女優葵玲奈徵台灣素人 實習獸醫琪琪爭「50萬合約」受矚目

成人直播平台SWAG近期攜手「AV鬼才監督」SAMOARI（さもあり），舉辦台灣素人女優徵選活動，優勝者不僅能抱走新台幣50萬元的出道合約，更有機會在日本出道圓夢。而決賽將在19日下午進行，入圍名單除了素人女孩之外，更驚見一名具有實習獸醫身份的新人女優，引發評審們的高度關注。

SAMOARI導演表示，女優徵選活動迄今有數十位來自各領域的女孩報名，但考量未來將在日本出道，綜合評估外型、身體素質及年齡後僅有5人符合初審資格。其中，擁有亮眼外型與出眾身材的「實習獸醫師」琪琪，在IG擁有1.5萬名粉絲，X平台的追隨者更接近3萬人，是近期成人圈熱議的新星，SAMOARI導演也對她充滿期待。

為了全面檢驗參賽女優的實力，決賽包含情境表演、體力考驗及臨場反應等多項考核。評審團陣容除了SAMOARI導演、知名AV達人一劍浣春秋、陳沂之外，SWAG更特別邀請曾獲選為日本最賣座AV女優TOP6、前AV女優葵玲奈來台擔任特別評審，期望能以自身經歷點評這些想在日本出道的台灣女優。