前BIGBANG成員勝利傳尖沙咀開夜店 特區政府未接獲人才入境計劃簽證申請

BBC紀錄片《下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》，公開前BIGBANG成員勝利經營夜店Burning Sun售禁藥及性招待等罪行，還與歌手鄭俊英和崔鍾訓迷姦女生等惡行，令勝利的惡行再受關注。據韓媒報道，勝利去年2月出獄後，曾到香港尖沙咀和灣仔視察環境，有意投資開夜店。近日就有網民發現勝利現身尖沙咀東部一帶，似乎真的來港開夜店搵錢。

網紅晒婚戒

微博帳號八醬日常今日發文，以「李勝利好像結婚了」為標題，po出一名女士與勝利合照及晒戒指照片。女生看似是年約25歲的IG帳號「hyebeese」(已轉為私人帳號)，其IG一段短片在珠寶店拍攝，期間出現一把疑似勝利的聲音，之後網紅晒出戒指相片，並提到「我老公把我帶去香奈兒珠寶店，我那麼愛他，即使所有人都討厭他，我始終愛他。」網民推斷兩人已經秘婚。另外，亦有網民私下與該網紅對話，問她的婚姻狀況，她回覆：「這是我私人生活」。