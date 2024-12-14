前HotCha成員黎美言一年修讀6個課程 透露其母患上肝癌  

現年37歲的前HotCha成員黎美言（Winkie）近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司。日前，她在社交網分享在這一年內修讀了6個課程，更透露其母親患上肝癌。

Winkie表示：「我今年37歲，讀書係我踏入40歲前送俾自己嘅禮物，就係『增值自己』，永遠保持歸零學習嘅心態一直向前進，真係深深認識我嘅朋友，知道我係一個好有目標嘅女仔、好有夢想嘅女仔（sorry 已經係女人了）」。 她在社交網分享畢業相、畢業證書以及修讀多個課程的花絮片段，當中包括有伸展及運動治療師、健康管理師認證、恒生大學頒發可攜式光療師證書（了解細胞修復）、正向心理學導師課程、保險理財及投資策劃顧問和 Online Marketing數據培訓課程。