前HotCha成員黎美言一年修讀6個課程 透露其母患上肝癌  

現年37歲的前HotCha成員黎美言（Winkie）近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司。日前，她在社交網分享在這一年內修讀了6個課程，更透露其母親患上肝癌。
Winkie表示：「我今年37歲，讀書係我踏入40歲前送俾自己嘅禮物，就係『增值自己』，永遠保持歸零學習嘅心態一直向前進，真係深深認識我嘅朋友，知道我係一個好有目標嘅女仔、好有夢想嘅女仔（sorry 已經係女人了）」。 她在社交網分享畢業相、畢業證書以及修讀多個課程的花絮片段，當中包括有伸展及運動治療師、健康管理師認證、恒生大學頒發可攜式光療師證書（了解細胞修復）、正向心理學導師課程、保險理財及投資策劃顧問和 Online Marketing數據培訓課程。
Winkie續回顧過去一年不容易，除了年初愛犬患病需要長時間悉心照顧，其母親亦患了肝癌，「媽媽今年患了肝cancer一期 ，雖然第一次手術已經成功，但係仍然有返發機會 ，需要keep住複診。我Fitness公司經歷移民潮 ，多年支持嘅客戶因為子女讀書他們要移民 ，我嘅生意業績多年一向非常好，今年重創傷需要交租，需要營運 ，要不斷諗方法求存」她表示沒有因此而灰心：「心境決定境界，我決定發悲憤為動力去讀書啊！保持正面 ，因為我知道每個人喺社會都唔容易過，我這些經歷實在小事一則，仍然有手有腳行得走得，有飯食，實在已經感謝天父 感恩。」網民都紛紛留言為她送上正能量。