前J2主持文頌男不幸離世 終年29歲

前J2節目《不正常愛情研究所》主持人文頌男（Koba），去年年底自揭在椎間近盤骨附近位置確診癌症「尤文氏肉瘤」，需全面停工休息及接受治療，無奈病情反覆。今日（13日）晚上，文頌男的IG突然更新，卻公布他與世長辭的不幸消息，貼出他在7月10日的一篇長文。文頌男終年29歲，他患病後一直勇敢抗病及接受化療，今年3月更一度復工，再度亮相節目《不正常愛情研究所》，可惜今晚卻傳來離世噩耗。

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好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。呢幾個星期以嚟，我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間，我選擇咗唔對外透露自己嘅病情，亦冇同任何傳媒交代，因為我未有勇氣去接受呢啲變化。