前TVB記者林美香神隱多年現身 因個名有放假特權 改名只因一件事

係，因為呢個名字，林美香可以話係成為一代人嘅集體回憶，甚至連《愛·回家之開心速遞》都曾經有個角色叫林美香（謝芷倫飾）。方健儀喺facebook發文提及呢位師姐兼前輩，都話訪問林美香時先以名字打開話題，因為林名字諧音同「臨美香」一樣。林美香解釋，因為父母係潮州人，「香」字讀音喺潮州話同廣東話唔同，加上當時日本都有明星叫「靜香」「美香」，林美香唔覺得自己個名有咩特別，直到加入TVB新聞部後先有「問題」。

「林美香報導」屢收觀眾投訴

林美香話當年年三十晚出去做採訪，片尾一句「林美香報導」都會收投訴，於是新聞部會安排林年初一二放假，但年初三跑賀歲馬又會有馬迷唔高興。林美香曾經因為個名而擔心事業，但當時TVB新聞部主管黃應士力撐，話「個名父母為你改，使乜理佢」。

「香」字頭上有把刀 「應驗」要做手術

但係後來林美香都係改咗名叫林美宜，因為有專家提醒「香」字頭上有把刀，令佢可能要做手術；「宜」字同「家」字一樣有瓦遮頭，有個家嘅保護。更重要係，林美香當時已經因乳癌做過2次手術，寧可信其有，於是改名。不過林美香身邊朋友都係改唔到口，叫返舊名。