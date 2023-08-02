剔除撒嬌可愛腔拍《烏托邦浩劫》 朴寶英笑稱演新娘專業戶

看了原著漫畫即想參演 由嚴泰華導演的《烏托邦浩劫》，講述首爾經歷大地震後倖存者的故事，飾演善良無私護士明華的朴寶英，被問到為何接拍此片，她稱：「這個作品不是我接的，是經理人給我看了很多劇本，問我『有這樣的故事，你覺得怎麼樣？』，那天後就一口氣讀完這故事的原著漫畫。之後即詢問經理人，這齣電影是否處於開發階段，還是處於我現在可以參與的階段。」

糾正說話方式演災難片 朴寶英過住參演的影視作品，像《大力女子都奉順》、《婚禮的那一天》、《急速醜聞》及《精神病房也會迎來清晨》等，都是浪漫愛情喜劇類型，角色亦非常可愛精靈，這次決定演出災難類型片，是她想展現自己不同的可能性：「可能是因為我拍了很多愛情喜劇，而且我說話的聲音很重鼻音，因此音調很高，說對白時聽起來就像撒嬌，所以拍《烏托邦浩劫》時，我需要糾正我說話的方式。」

讚拍檔個個專業 對於能夠和前輩李炳憲合作、朴敘俊合作，朴寶英非常高興，「在片場時所有演員合作愉快，因為每個人都很專業，和他們在一起時很舒服。」她笑指：「過去的演出，令我結過很多次婚(笑)。所以戲中我與朴敘俊拍婚紗照時，已經非常熟悉各種新娘姿勢。」她又稱希望觀眾能從《烏托邦浩劫》中感受到希望和勇氣，這也是電影的主題之一，「我希望觀眾能看到這部電影中的愛和感動，並從中得到勇氣和力量，應對生活中各種挑戰。」