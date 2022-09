2022年創意藝術艾美獎頒獎禮進入第2日,多部人氣劇集奪獎,包括《高校十八禁》、《怪奇物語》、《白蓮會》各獲5個獎項。《魷魚遊戲》、《Arcane》同樣贏得4個獎項。贏得3個獎項分別有3套劇集《Barry》、《Love On The Spectrum》、《破案三人行》(Only Murders In The Building)。