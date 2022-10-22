劇透慎入｜《黑亞當》登上香港票房冠軍 首周末全球料收逾10億

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）掛帥的DC反英雄電影《黑亞當》（Black Adam），星期四已在香港上映，登上本地單日票房冠軍，兩天收近400萬港元，一掃過去兩個月來只得港片獨佔榜首的形勢，而賣座本土電影《飯戲攻心》和《明日戰記》仍穩守本地票房三甲席位，認真韌力驚人！
《黑亞當》遲香港一步剛在北美開畫，周四優先場粗略估計有760萬美元（約5928萬港元），預測北美首個周末大收約6000萬美元（4.68億港元），全球首周票房達1.35億美元（10.53億港元）。昨日，狄維莊遜驚喜現身戲院，幸運影迷為之瘋狂，現場更有小影迷Cosplay成迷你黑亞當，狄維莊遜特別與小影迷合照及送上簽名。
重量級角色彩蛋登場
《黑亞當》顛覆了超級英雄片一貫公式，更邀得「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的「命運博士」(Dr. Fate)，還有其他英雄人物包括黑人男星艾迪士荷治（Aldis Hodge）飾演的「鷹俠」、「原子粉碎者」諾亞森迪尼奧等，不過好該襯戲在後頭，電影後的彩蛋亦相當矚目。
狄維莊遜早前在訪問中露口風，揚言黑亞當將有機會跟超人決戰，對於上映前已流傳亨利卡維爾（Henry Cavill）會以超人一角回歸現身彩蛋，結果亦沒有令粉絲失望，而片段已被外地影迷偷拍於網上瘋傳。