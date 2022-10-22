劇透慎入｜《黑亞當》登上香港票房冠軍 首周末全球料收逾10億

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）掛帥的DC反英雄電影《黑亞當》（Black Adam），星期四已在香港上映，登上本地單日票房冠軍，兩天收近400萬港元，一掃過去兩個月來只得港片獨佔榜首的形勢，而賣座本土電影《飯戲攻心》和《明日戰記》仍穩守本地票房三甲席位，認真韌力驚人！

《黑亞當》遲香港一步剛在北美開畫，周四優先場粗略估計有760萬美元（約5928萬港元），預測北美首個周末大收約6000萬美元（4.68億港元），全球首周票房達1.35億美元（10.53億港元）。昨日，狄維莊遜驚喜現身戲院，幸運影迷為之瘋狂，現場更有小影迷Cosplay成迷你黑亞當，狄維莊遜特別與小影迷合照及送上簽名。