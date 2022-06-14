劈炮唔做《狂野時速10》導演 林詣彬接拍真人版《一拳超人》

市道唔好，唔少打工仔都想不顧一切遞信，但又怕「事業空窗期」變成「悠長假期」。well，夠叻嘅，唔怕冇offer。

就好似荷里活華裔導演林詣彬(Justin Lin)，4月仲拍緊成名作《狂野時速》(Fast and Furious，簡稱FF)第十集（Fast X），但係由於創作上嘅分歧，開緊工都劈炮唔撈。一路有傳Justin頂唔緊FF男主角Vin Diesel，佢對劇本「親力親為」俾出新想法同「密切關注」嘅態度，令Justin份劇本由定稿變返草稿。據講Justin試過㷫到開會期間爆seed話「唔值得為部戲犧牲健康」！

半路走人，不和嘅對象又係OK大粒嘅星，Justin睇牌面輸晒，以為佢要量地一年半載？點知今日外媒報導，片商Sony Pictures搵林詣彬導演拍日本漫畫《一拳超人》美國真人電影版，至於劇本就由新版《逃出魔幻紀》及《毒魔》嘅Scott Rosenberg及Jeff Pinkner攜手執筆。

本身係網路漫畫嘅《一拳超人》，故事始於一個失業打工仔琦玉，因為打敗怪人仲救返個細路，而成為一個為興趣拯救世界嘅英雄人物。琦玉為咗令自己更強大，3年來每日都做100下sit up、掌上壓、深蹲同跑10公里，冷氣都唔開！因為chur得太盡，琦玉變成光頭，但亦都強大到一拳就可以KO對手。失業打工仔變強大嘅故事，都幾切合Justin Lin際遇呀。不過，拍《一拳超人》咪同《狂野時速》一樣，日日對住個光頭男？現時預計《一拳超人》電影版今年底開工，又會唔會同《狂野時速》10同11集撞期上畫？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載