劉亦菲出道21年首部主演現代劇 「鬆弛感」穿搭廣受好評

出道21年首次主演的現代劇的劉亦菲，與李現因演出《去有風的地方》被讚有「超強CP感」。劇中，李現不僅用一連串的土味情話逗笑劉亦菲，還真摯表白、送頸鍊當作離別禮物，追女手法則被網友笑稱「太有心機！」

劉亦菲自認「貓奴」

《去有風的地方》劇情講述許紅豆（劉亦菲 飾演）因閨蜜去世，讓她失去對工作及生活的重心，因此決定踏上與閨蜜相約卻未完成的雲南大理之旅，在短租的「有風小院」，她結識許多人，並和放棄高薪回到家鄉創業的謝之遙（李現 飾演）相遇，在雲南慢活時光，讓許紅豆漸漸意識到自己真正想要的生活方向，並治癒心中的喪友傷痛。該劇也是劉亦菲出道21年來首部主演的現代劇，對她來說極具挑戰，「相對來講沒有那麼大矛盾衝突的戲，我覺得很挑戰，在人物關係上面其實比較難去處理，紅豆和謝之遙的感情線也是挺不落俗套。」加上許紅豆一角，是一個情緒起伏不大的人設，這也是劉亦菲從未詮釋過的類型，正好給了她一個嶄新的表演體驗。

而劉亦菲與李現在劇中並非轟轟烈烈的愛情，少了戲劇性卻更加貼近現實。劇中暖男李現一發現劉亦菲心情不好，就用一連串的土味情話逗笑她，更在兩人關係未明確時，不僅真摯的表白，還送項鍊當作離別禮物，讓劉亦菲即使離開雲南，也對他難以忘懷，這追女手法被網友笑稱「也太有心機！」《去有風的地方》除了男女主角超強CP感，劉亦菲在劇中的「鬆弛感」穿搭風格除了展現角色的隨性，更掀起一波模仿浪潮，對於自己私下的穿著，劉亦菲則分享通常是依照當下的心情搭配，「如果是一個臭美的心態、渡假或者怎麼樣，可能就會覺得有時候Bling Bling的挺好，但平時基本上舒服為主，越簡單越好。」過去劉亦菲曾幽默地說自己沒有起床氣：「因為我都睡到不氣了才起來」，這次在劇中她完美演繹許紅豆的起床氣，也引發觀眾共鳴「簡直就是在演我本人」，甚至覺得劉亦菲根本是「本色出演」。

此外，《去有風的地方》不僅帶動雲南觀光，更勾起大家對於「慢步調體驗生活」的渴望，而劉亦菲也分享自己平時除了喝咖啡、看書之外，她還是個「貓奴」，相當喜歡擼貓，除此之外她也很愛去迪士尼樂園，甚至會玩一些刺激的遊樂設施，「能夠讓你很嗨、很放鬆」，對於《冰雪奇緣》中的人物她也很喜歡，自己還相當愛唱《冰雪奇緣》主體曲〈Let it go〉，言談間展露她童心未泯的一面。

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