劉以達寫書談band壇 談追夢 談香港

「我唔出聲，唔等如我冇嘢講。」這是劉以達新作《方丈尋根記》book+CD序的第一句說話，螢幕上他不善辭令，就是這麼反差，外表嚴肅的他，於電影出現時不論演甚麼角色，總引來哄堂大笑。以音樂人身份站在舞台，玩奏著達明一派的歌，又令樂迷心情戚戚然。這就是劉以達的人格魅力，即將耳順之年，決定出自傳回顧成長、追夢、香港，側寫被遺忘的八十年代band壇。文：Jeff 圖：蘇文傑 「每個年輕人都有權追夢。」成長於七、八十年代的劉以達，坦言除了希望「達明」的粉絲，讀到他在香港樂壇的奮鬥史，最想一班未來棟樑在書中找到共鳴，「我不是一出道就成功，曾經要畫行貨風景畫來支持音樂創作。又試過搞show因為宣傳不足要腰斬。」Band仔出身，音樂全是自學，卻在八十年代樂壇黃金歲月佔一席之地，他稱不是靠天賦，「個天俾你極佳天賦，你唔勤力練習就死得啦。」1993年憑《誘僧》奪「金馬獎最佳配樂」時，劉以達獲海峽兩岸文化創作人封為大師，但他從不相信天才論：「其實做創作嘅人，勤力係最基本，1%天賦，99%努力同堅持，每樣事比人諗多兩秒、行多兩步，日積月累，試得多自然處於領先地位。想要大紅大紫，就講運啦。」

勉勵年輕 人 不要放棄夢想 至於《方丈尋根記》的緣起，可追塑至今年1月疫情最嚴峻時，他感覺整體氣氛變得奇怪，香港人不在展露笑容，「個個被困喺屋企，冇工學又唔去得街，情緒壓力爆煲，就諗每星期喺Facebook寫啲嘢𠱁大家開心。」疫情未爆發時，劉以達時去學校做講座，有學生對他說感前路徬徨，又有年輕人朋友稱，家境清寒沒有才能，出身已輸在起跑線，「自己屋邨出身，屋企有錢俾我買結他、冇錢俾我學，咁咪靠聽收音機睇書自學囉，唔識就問俾你識多啲嘅人。」因此他就在新作就分享自己習藝經過，談談八十年代band壇總總，當中提到樂隊潮冒起的BEYOND、Raidas、太極，其實每位成員都非常專注，「當年夾band個個都係死練爛練，同人競爭又同自己競爭，仲有我哋唔算一出嚟就紅，搵到錢都喺用嚟買樂器，投資返落音樂。」劉以達勉勵年輕一輩，不要放棄夢想，應該繼續追尋。

側寫香港60年來變遷 《方丈尋根記》最初只在Facebook「劉以達專頁」連載，每周只有百餘字的周記，後來發展成每周千餘字，而且反應熱烈，其粉絲連續多月催促他結集成書，尤其以廣東話來撰文，當中的幽默與廣東話入文的精煉，亦是專欄受歡迎原因，「估唔到fans咁鍾意，其實寫稿期間最困難喺資料搜集，全靠一些知音人提供剪報，仲有傳媒朋友幫忙整理書中幾十年嘅歷史。」《方丈尋根記》寫出香港社會60年來變遷，還有堅持原創音樂的辛酸故事，但音樂才是劉以達的本業，「我同BEYOND家駒當年都傾過，到底純音樂專輯香港有冇市場呢？呢個都算喺我哋當年班band仔一個心願。」書中與大家談堅持、夢想的他，決定為這本書每一章節配樂，「其實創作純音樂，比流行歌曲難10倍，因為冇歌詞冇人唱，要靠樂器鋪排超過5分鐘長度，不覺悶又要有新意，都算嘔心瀝血。」