劉以達專訪︱《Season's Greetings》送給樂迷的祝福 與Seasons Lee合作譜香港希望之歌

劉以達《Season's Greetings》送給樂迷的祝福 與Seasons Lee合作譜香港希望之歌

明年是劉以達加入流行樂壇40周年，今年初他自資於麥花臣舉行《「尋根」作品展音樂會2024》後，宣布全面回歸樂壇，即開始埋班作樂。最新力作會於12月推出一張EP專輯《Season's Greetings》，更找來一位認識30年的老朋友Seasons Lee(李嘉強)，為EP專輯擔任Co-producer，希望在聖誕月，給樂迷及香港一點喜悅與希望。文：司徒旭傑 圖：林俊源 劉以達與Seasons的認識，可以追溯到1994年，電影《醉生夢死之灣仔之虎》，劉以達正為這齣戲擔任配樂師，而他十分欣賞當時一隊gothic樂隊Virus的主腦Seasons，於是便找他來負責戲中迷幻結他的彈奏，劉以達說：「九十年代年輕一輩band仔中，Seasons的結他技術絕對首屈一指。」之後劉以達創作《繾綣28800BPS》給關淑怡，內裡部分結他演奏，亦是交給Seasons負責。

20 年後再遇 更容易溝通 兩人之後逾20年分開發展，Seasons曾與謝安琪一起加入周博賢的公司，幕前幕後都要兼顧，直到達明一派於2021年在灣仔新伊館舉行《REPLAY II Live 2021》演唱會，兩人再度聚頭，Seasons擔任結他手，他說：「同達哥見返面，發覺大家都變咗，反而更加傾到偈，可能年紀大咗平和咗，變得容易溝通。」兩人因此經常交流音樂上一些想法，經過多次交手後，劉以達去年尾籌備作品展時，演唱會band leader一職已經不用細想，「早就認定交由Seasons負責，睇過我演唱會嘅樂迷，都讚水準上乘，編曲豐富有層次，隊band又紥實。」兩人的合作在音樂上起到水乳交融的效果。 演唱會完畢後，劉以達在休息期間，四出光顧餐廳食肆，從老闆吐的苦水中，知道北上消費、移民潮，令市況堪危生意難做，於是決定推出《Season's Greetings》，希望起到鼓勵市民的作用，「EP有5首歌曲，包括三首詞曲作品，以及兩首純音樂作品，搵咗兩位老朋友周耀輝、潘源良幫我填詞，鼓勵無論去到外地嘅朋友，或者留喺香港生活嘅大家，捱過呢段時間，未來一定有希望。」

《今天應該很高興》第三部曲 1987年，香港出現首次移民潮現象，劉以達推出膾炙人口《今天應該很高興》；2021年，第二次移民潮重現，他創作《今天世上所有地方》勉勵四散各地的香港人。今次創作《今天應該很高興》的第三部曲《明日之舞》，他首先多謝Seasons的幫助，「構思推出《Season's Greetings》後，就埋手創作咗一批歌，當同Seasons傾呢個想法時，佢就嚟咗我屋企揀歌，淨係聽歌傾編曲都搞咗兩日，佢又幫我把守製作，做咗好多晚通宵。」Seasons則說：「其實我只負責少少微調，同埋處理後期工作，大部份音樂彈奏、創作，都係達哥自己啲嘢。」 經過接近兩個月的製作，《Season's Greetings》終於完成，除了《明日之舞》之外，周耀輝填詞的《無名之歌》，是今個計劃第一首創作的歌，劉以達說：「《無名哀歌》雖然歌名、歌詞好似好悲傷、好傷感，不過我堅信世上無難事，只要有堅持，香港人要有信念，先可以迎來美好的結局。」此外還有歌曲《難眠之夜》、《本地製造》及《重啟通道》等，主唱交由一位靚聲女新人Laraine負責。至於為何堅持仍要出實體CD，劉以達解釋：「想樂迷有份實體禮揸手，而且暫時唔會放上音樂串流平台，希望可以俾年輕一輩樂迷了解，我哋音樂人創作係有成本。」

達明一派 40 周年是個謎？ 樂迷最關心就是達明一派明年成團40周年，問他會否開紀念演唱會：「真係唔知，唔係話開就開，有好多問題要處理，自己需然好想開，不過都要明哥(黃耀明)配合，開唔開到交俾神去處理。」劉以達又指與明哥有溝通，但暫未傾到這件事，「就算演唱會做唔成，都想出一首歌做紀念，一隊樂隊行到40周年，都唔係一件容易嘅事。」 《Season's Greetings》EP會以禮物包形式於網上發售，因此除了CD，還附上劉以達專為今次專輯設計的特別版T恤、心意卡、明信片和手寫樂譜等，讓歌迷們在聆聽音樂時，感受到節日的喜悅。 訂購網址