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娛樂
2024-01-17 19:20:55

劉以達攞退休金開show 與新生代歌手合作

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劉以達自資開show，舉行兩場《劉以達「尋根」作品展音樂會》。

劉以達、陳詠桐、RUBBERBAND、小肥、陳慧敏及無伴奏組合SENZE等，今日於旺角出席「麥花臣節」，宣傳他們即將舉行的音樂會。近年專注創作個人傳記《方丈尋根記》的劉以達，是眾人中開的演唱會場數最多，共兩場，他直言用了過百萬投資，「連退休基金啲錢，都攞埋出嚟搞呢兩場音樂會。」

劉以達2022年尾推出自傳《方丈尋根記．前傳》，搞簽書會時不斷有讀者催促舉行音樂會，碰巧「麥花臣節」有場地，便決定自資開show，於22324日舉行兩場《劉以達「尋根」作品展音樂會》，「今年入行40周年，除了達明一派的作品，我仲作過好多歌俾唔同歌手，好似王菲、關淑怡，仲有電影配樂，所以決定開呢個show，俾新一代樂迷認識我過後嘅作品。」

劉以達直言拎退休基金來搞音樂會。

盼大家認識更多音樂人

在香港樂壇中，有許多優秀的新生代歌手和音樂人，他們具有出色的音樂才華和表演能力，劉以達希望藉著今次機會，介紹給樂迷認識，像發布會獻唱的兩位女歌手鄭嘉嘉和Lydia Bao，「音樂會搵咗李嘉強(Seasons Lee)做音樂總監，3位新生代女歌手幫我獻唱，仲有一位神秘女嘉賓，佢入行都超過30年。」劉以達不僅與眾多新生代歌手和音樂人合作，還給予他們指導和支持，幫助他們在音樂界發展。

劉以達希望藉著今次機會，介紹給樂迷認識不同音樂人。

MIRROR演唱會導演負責製作

談到如何吸引新一代音樂迷入場，劉以達指兩場演出，請來陳奕迅、MIRROR的演唱會導演負責製作，還有「麥花臣節」勝出的年輕音樂人表演，加上多位DJ及視覺藝術家，亦會在音樂會獻技，內容非常目不暇給，所以投資才如此龐大，「賣晒啲飛都係僅夠音樂會製作費，自己每晚歌酬都唔夠我接一個廣告，所以今次真係唔爆滿，我會蝕好多錢。」

劉以達希望藉著今次機會，介紹給樂迷認識不同音樂人。

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