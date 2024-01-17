劉以達攞退休金開show 與新生代歌手合作

劉以達、陳詠桐、RUBBERBAND、小肥、陳慧敏及無伴奏組合SENZE等，今日於旺角出席「麥花臣節」，宣傳他們即將舉行的音樂會。近年專注創作個人傳記《方丈尋根記》的劉以達，是眾人中開的演唱會場數最多，共兩場，他直言用了過百萬投資，「連退休基金啲錢，都攞埋出嚟搞呢兩場音樂會。」

劉以達2022年尾推出自傳《方丈尋根記．前傳》，搞簽書會時不斷有讀者催促舉行音樂會，碰巧「麥花臣節」有場地，便決定自資開show，於2月23、24日舉行兩場《劉以達「尋根」作品展音樂會》，「今年入行40周年，除了達明一派的作品，我仲作過好多歌俾唔同歌手，好似王菲、關淑怡，仲有電影配樂，所以決定開呢個show，俾新一代樂迷認識我過後嘅作品。」