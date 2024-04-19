劉以達細述俞琤如何用5分鐘創造「達明一派」神話 40年都刻骨銘心

由劉以達與黃耀明組成的達明一派，於1985年成立，雖然曾多次解散及重組，但達明一派對流行音樂有重大意義。日前，商台前高層俞琤70大壽，邀請了不少圈中好友出席慶生派對，當中達明一派亦有現身，劉以達事後更在社交網撰長文分享俞琤當日如何用5分鐘創造出「達明一派」的神話。

劉以達上載當晚與黃耀明、俞琤及填詞人陳少琪的合照，並撰長文講述俞琤如何用5分鐘創造出「達明一派」，他表示：「你或者以為，以上只係一個香港樂壇嘅神話。以下，係我親身經歷。」劉以達先提到84年在雜誌登廣告找歌手合作，撮合了達與明的首次見面，接著開始錄Demo，其中《繼續追尋》找了潘源良填詞並在電台播放，其後二人有幸約到俞琤在尖東新世界中心見面。