劉以達細述俞琤如何用5分鐘創造「達明一派」神話 40年都刻骨銘心

由劉以達與黃耀明組成的達明一派，於1985年成立，雖然曾多次解散及重組，但達明一派對流行音樂有重大意義。日前，商台前高層俞琤70大壽，邀請了不少圈中好友出席慶生派對，當中達明一派亦有現身，劉以達事後更在社交網撰長文分享俞琤當日如何用5分鐘創造出「達明一派」的神話。
劉以達上載當晚與黃耀明、俞琤及填詞人陳少琪的合照，並撰長文講述俞琤如何用5分鐘創造出「達明一派」，他表示：「你或者以為，以上只係一個香港樂壇嘅神話。以下，係我親身經歷。」劉以達先提到84年在雜誌登廣告找歌手合作，撮合了達與明的首次見面，接著開始錄Demo，其中《繼續追尋》找了潘源良填詞並在電台播放，其後二人有幸約到俞琤在尖東新世界中心見面。
劉以達續細說與俞琤相見5分鐘的情況：「俞琤叫我哋上去飲杯啡，其實佢係超級大忙人，邊得閒陪我哋兩條𡃁仔坐，於是我哋把握時間，坐低第一分鐘稍微自我介紹，就打開天窗表明心跡：『我哋想入行，試下做一啲另類嘅粵語流行曲。』第二分鐘，俞琤就回應：『我聽過《繼續追尋》，好好呀，有獨特風格。你兩個人嘅組合，就叫做達明一派，呢個名係一種祝福、加上一啲期許，希望你哋堅持風格，自成一派！』第三分鐘，俞琤問我哋有無簽約，『仲未，淨係派咗demo畀唱片公司。』哦！第三分鐘，俞琤就撥輪，『喂，畫子，咁咁咁⋯⋯就係咁，兩個後生仔交畀你。』第四分鐘，寶麗金製作部揸fit人關維麟（畫子）已經同俞琤安排好見我哋。第五分鐘，見我哋仲好似夢遊緊，俞琤就一言嚇醒：『你哋如果一事無成，達明一派呢個名就會好造作，你哋會受唔起！』」 劉以達坦言在這40年間都將俞琤的說話刻骨銘心，並表示：「如果無呢5分鐘，就無達明一派。」最後他引用《青春殘酷物語》及《繼續追尋》向俞琤送上生日祝福：「青春殘酷，怎來得及細訴；繼續追尋，仍看不到您蒼老，多謝YT!!!」