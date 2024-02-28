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娛樂
2024-02-28 16:17:55

劉以達重回成長地彩虹邨慶生 下月發行自傳兼為新音樂作品開工

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劉以達新音樂班底，銘、Seasons Lee、Laraine、鄭嘉嘉、Lydia、Nixon及Keath。

剛於上周五、六(2月23、24日)旺角麥花臣場館舉行作品展劉以達，昨晚62歲生晨，他的一班fans及演唱會樂手，特別為他舉行壽宴，選址其成長地彩虹邨老字號金碧酒家慶生。

出席劉以達生日會的賓客，包括在他作品展獻唱的3位女歌手Lydia Pau(包仲欣)、Wendyz Zheng(鄭嘉嘉)和Dorothy(劉君冬)等，還有音樂會總監Seasons Lee、打鼓的張以式、鍵琴的NixonBassKeath。問到劉今年生日願望，他說：「緊係音樂會盡快有part 2，之前兩場show只係熱身，今年全力回歸音樂事業，除咗演唱會就係盡快推出新作，因為好多朋友已經催我交歌，忙埋我本自傳《方丈尋根記II》發行後，就會全力寫歌。」

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Fans非常有心，送上乳豬形狀生日蛋糕。

一身歌債被催交歌

劉以達交歌的朋友，包括會在今個周末舉行《The Wild Ones》馬拉松音樂會的何超儀(Josie Ho)，將於3月2日為對方站台，即席演繹多首作品，「今晚慶祝完生日，聽日就要為Josie個馬拉松音樂會排練，生完日第二日就要即刻開工。」指其新音樂班底已經成形，希望本地及海外的音樂節邀請，讓他將hong kong band sound帶到更遠。他又祝願香港百業興旺，香港人年年豐衣足食。

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劉以達與太太一起切蛋糕慶生。

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俾一班朋友逼戴生日帽。

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