劉以達重回成長地彩虹邨慶生 下月發行自傳兼為新音樂作品開工

剛於上周五、六(2月23、24日)旺角麥花臣場館舉行作品展的劉以達，昨晚62歲生晨，他的一班fans及演唱會樂手，特別為他舉行壽宴，選址其成長地彩虹邨老字號金碧酒家慶生。

出席劉以達生日會的賓客，包括在他作品展獻唱的3位女歌手Lydia Pau(包仲欣)、Wendyz Zheng(鄭嘉嘉)和Dorothy(劉君冬)等，還有音樂會總監Seasons Lee、打鼓的張以式、鍵琴的Nixon及Bass手Keath。問到劉今年生日願望，他說：「緊係音樂會盡快有part 2，之前兩場show只係熱身，今年全力回歸音樂事業，除咗演唱會就係盡快推出新作，因為好多朋友已經催我交歌，忙埋我本自傳《方丈尋根記II》發行後，就會全力寫歌。」