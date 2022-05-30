劉以達限量版專書《方丈尋根記》預購專線開通

劉以達今年1月開始在Facebook專頁連載《方丈尋根記》，分享八十年代band壇歷史，又大談成長紀錄，以及如何一步一步踏上舞台，並在香港經濟起飛的大環境下，立志投身另類音樂創作，繼而在結他比賽得獎並組建「達明一派」的曲折經歷，期間不僅記錄了香港八十年代樂隊熱潮的輝煌起點，同時也反映了香港經濟轉型、社會結構變遷和回歸前的氣候氛圍，因而深受網民愛戴。
實體書＋音樂CD的限量套裝
之後劉以達又在NFT平台推出多首歌曲，四面八方的樂迷與友好都叫劉以達出書，認真考慮之後，劉以達計劃出一個實體書＋音樂CD的限量套裝。實體書暫名為《方丈尋根記~前傳》，包括一至四十五回(暫定)的劉以達入行過程、人生多個階段的番外篇、樂譜及繪畫作品等等，從未面世嘅材料同圖片；CD則記錄劉以達自細開始玩音樂的軌跡，由舊作demo以至近日新作的純音樂，仲有好玩的ring tone也會收錄。
劉以達為答謝fans支持，訂購限量版將有他親筆簽名，又送出特別設計的方丈post cards。預購專線已經開通，截止預訂日期為6月20日，各位請把握這3個星期時間，快啲懲罰方丈，盡力保留珍貴歷史！
《方丈尋根記》預購專線：
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