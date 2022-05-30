劉以達限量版專書《方丈尋根記》預購專線開通

實體書＋音樂 CD 的限量套裝

之後劉以達又在NFT平台推出多首歌曲，四面八方的樂迷與友好都叫劉以達出書，認真考慮之後，劉以達計劃出一個實體書＋音樂CD的限量套裝。實體書暫名為《方丈尋根記~前傳》，包括一至四十五回(暫定)的劉以達入行過程、人生多個階段的番外篇、樂譜及繪畫作品等等，從未面世嘅材料同圖片；CD則記錄劉以達自細開始玩音樂的軌跡，由舊作demo以至近日新作的純音樂，仲有好玩的ring tone也會收錄。

劉以達為答謝fans支持，訂購限量版將有他親筆簽名，又送出特別設計的方丈post cards。預購專線已經開通，截止預訂日期為6月20日，各位請把握這3個星期時間，快啲懲罰方丈，盡力保留珍貴歷史！

《方丈尋根記》預購專線：

https://ppprint.co/products/%E6%96%B9%E4%B8%88%E5%B0%8B%E6%A0%B9%E8%A8%98?fbclid=IwAR0M9Cv8boPK9QN1kk5sLwhoeW8CkAqm3cKLNlxU1EBM2xek7EQ5pYI3gos