劉佩玥首度化身股票主播 推廣手機「輕理財」習慣

中國銀行(香港)(「中銀香港」)推出「理財TrendyToo」打造全新年輕品牌定位，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，提供更多元化的 7x24體驗。為隆重其事，中銀香港更邀請到代表「輕．易起步Investing+」的「理財TrendyToo」形象大使劉佩玥(Moon)夥拍股壇星級團隊，連同最強股評人拍攝一系列網上財經節目以及《#股票您問我答》系列，從而推廣手機「輕理財」買賣股票習慣。

未來飾演新聞主播無難度 Moon本身已有數年投資經驗，崇尚財務自主，十分認同輕理財的概念，更與中銀香港個人數字金融產品部助理總經理(股票及結構性投資業務)姚益煇(Banco)，在不少股票推廣活動上合作，並夥拍城中最強股評人擔任主播，推出一系列投資節目《股市Hot Talk》、《#股票您問我答》等，分享股票市場冷知識，及中銀香港手機銀行APP的多個方便投資股票的功能。首度挑戰股票主播，平時在劇集不斷以新角色考驗演技的Moon，以一身白色行政西裝端莊造型亮相，置身直播間與不少股評人「烽煙」對談，聽取市場分析及分享股市的冷知識。最後，Moon一take過成功以22秒成功讀完過百字免責聲明，導演都讚她天份高，其後再嘗試加速挑戰自己，就搞笑地出現食螺絲，令她也不禁大笑。

夥拍最強股評人主持財經節目 今次雖然是做了一日財經主播，Moon笑言相當有滿足感：「我當這天的主播工作如劇集中的新角色，亦是第一次做這個角色，心情緊張，皆因節目中提及很多專業的財經詞彙，不可以出錯。所以我在拍攝之前兩星期，頻頻看了不少財經節目參考主播的主持風格，觀察到主播要給人專業冷靜及從容的感覺，由打扮及報導時都要很有自信，聲線到面部表情也要做到神態自若，還要掌握與嘉賓對談的節奏。我真的明白做主播是一份難度高的工作，今次之後我有信心勝任做股票節目主播、主持人這些工作。」 由於節目中全是關於股票資訊，Moon自言下了不少苦功進修：「幸運地有Banco在旁協助，當中節目中提到不少股票詞彙如新能源、科網股、央行政策，逆周期措施等，都要一一消化，而他就幫了我不少，有專業投資精英在身旁，為我增添了不少安全感，加上有不少財經猛人的分析見解，自己亦了解到好多投資冷知識。」