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娛樂
2022-05-18 16:22:54

劉佩玥首度化身股票主播 推廣手機「輕理財」習慣

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Moon與中銀香港個人數字金融產品部助理總經理(股票及結構性投資業務)姚益煇(Banco)主持節目，順道師學習投資股票。

中國銀行(香港)(「中銀香港」)推出「理財TrendyToo」打造全新年輕品牌定位配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度提供更多元化的 7x24體驗為隆重其事，中銀香港更邀請到代表「輕．易起步Investing+」的「理財TrendyToo」形象大使劉佩玥(Moon)夥拍股壇星級團隊，連同最強股評人拍攝一系列網上財經節目以及#股票問我答系列，從而推廣手機「輕理財」買賣股票習慣

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夥拍股壇星級團隊主持《#投資你問我答》網上財經節目的Moon，崇尚財務自主。

未來飾演新聞主播無難度

Moon本身已有數年投資經驗，崇尚財務自主，十分認同輕理財的概念，更與中銀香港個人數字金融產品部助理總經理(股票及結構性投資業務)姚益煇(Banco)在不少股票推廣活動上合作，並夥拍城中最強股評人擔任主播，推一系列投資節目《股市Hot Talk》、《#股票問我答》等，分享股票市場冷知識，及中銀香港手機銀行APP的多個方便投資股票的功能。首度挑戰股票主播，平時在劇集不斷以新角色考驗演技的Moon，以一身白色行政西裝端莊造型亮相，置身直播間與不少股評人「烽煙」對談，聽取市場分析及分享股市的冷知識。最後，Moon一take過成功以22秒成功讀完過百字免責聲明，導演都讚她天份高，其後再嘗試加速挑戰自己，就搞笑地出現食螺絲，令她也不禁大笑。

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Moon擔任「理財TrendyToo」的形象大使，有主持財經節目，表現專業。

夥拍最強股評人主持財經節目

今次雖然是做了一日財經主播，Moon笑言相當有滿足感：「我當這天的主播工作如劇集中的新角色，亦是第一次做這個角色，心情緊張，皆因節目中提及很多專業的財經詞彙，不可以錯。所以我在拍攝之前兩星期，頻頻看了不少財經節目參考主播的主持風格，觀察到主播要給人專業冷靜及從容的感覺，由打扮及報導時都要很有自信，聲線到面部表情也要做到神態自若，還要掌握與嘉賓對談的節奏。我真的明白做主播是一份難度高的工作，今次之後我有信心勝任做股票節目主播、主持人這些工作。」

由於節目中全是關於股票資訊，Moon自言下了不少苦功進修：「幸運地有Banco在旁協助，當中節目中提到不少股票詞彙如新能源、科網股、央行政策，逆周期措施等，都要一一消化，而他就幫了我不少，有專業投資精英在身旁，為我增添了不少安全感，加上有不少財經猛人的分析見解，自己亦了解到好多投資冷知識。」

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已有數年投資經驗的Moon，十分認同輕理財的概念。

小試牛刀買藍籌

Moon自言今次做主播獲益良多，皆因她也從中偷師學習投資股票，發現了手機投資的方便及優惠，她說：「今次這份工作，獲益良多，因為自己都有開始用中銀香港手機銀行投資，試下用嶄新的NotALot碎股易投資，原來藍籌股最少買1股也可以，入場門檻大幅降低。另外亦可以股票Widget功能睇股價及財經新聞，依家用手機投資是大潮流，要勤力做功課學習。另外，與Banco有一個《#股票問我答》專欄，我猶如問題少女，不斷問他股票上的問題，還知道現在有股票買賣手續費優惠推廣，如在ET Net、AA Stock等手機APP睇啱報價、或透過股票Widget快速功能登入中銀香港買賣港股、中國A股及美股，各享首3筆證劵交易免佣，我最近真的留意多了美股，真的有考慮想買賣美股。」

 

中銀香港手機銀行設有「理財解碼」和「中銀直播間」專區，提供緊貼市況的理財資訊和個案分析，協助年輕客戶規劃理財方向。客戶更可透過手機銀行內的「碎股易」、「智選基金組合」，以及「股票Widget」等多元化投資產品工具，享受自主數碼輕理財新體驗，以一部手機輕鬆開展財富增值的計劃。

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