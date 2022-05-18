劉佩玥首度化身股票主播 推廣手機「輕理財」習慣

中國銀行(香港)(「中銀香港」)推出「理財TrendyToo」打造全新年輕品牌定位，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，提供更多元化的 7x24體驗。為隆重其事，中銀香港更邀請到代表「輕．易起步Investing+」的「理財TrendyToo」形象大使劉佩玥(Moon)夥拍股壇星級團隊，連同最強股評人拍攝一系列網上財經節目以及《#股票您問我答》系列，從而推廣手機「輕理財」買賣股票習慣。
未來飾演新聞主播無難度
Moon本身已有數年投資經驗，崇尚財務自主，十分認同輕理財的概念，更與中銀香港個人數字金融產品部助理總經理(股票及結構性投資業務)姚益煇(Banco)，在不少股票推廣活動上合作，並夥拍城中最強股評人擔任主播，推出一系列投資節目《股市Hot Talk》、《#股票您問我答》等，分享股票市場冷知識，及中銀香港手機銀行APP的多個方便投資股票的功能。首度挑戰股票主播，平時在劇集不斷以新角色考驗演技的Moon，以一身白色行政西裝端莊造型亮相，置身直播間與不少股評人「烽煙」對談，聽取市場分析及分享股市的冷知識。最後，Moon一take過成功以22秒成功讀完過百字免責聲明，導演都讚她天份高，其後再嘗試加速挑戰自己，就搞笑地出現食螺絲，令她也不禁大笑。
夥拍最強股評人主持財經節目
今次雖然是做了一日財經主播，Moon笑言相當有滿足感：「我當這天的主播工作如劇集中的新角色，亦是第一次做這個角色，心情緊張，皆因節目中提及很多專業的財經詞彙，不可以出錯。所以我在拍攝之前兩星期，頻頻看了不少財經節目參考主播的主持風格，觀察到主播要給人專業冷靜及從容的感覺，由打扮及報導時都要很有自信，聲線到面部表情也要做到神態自若，還要掌握與嘉賓對談的節奏。我真的明白做主播是一份難度高的工作，今次之後我有信心勝任做股票節目主播、主持人這些工作。」
由於節目中全是關於股票資訊，Moon自言下了不少苦功進修：「幸運地有Banco在旁協助，當中節目中提到不少股票詞彙如新能源、科網股、央行政策，逆周期措施等，都要一一消化，而他就幫了我不少，有專業投資精英在身旁，為我增添了不少安全感，加上有不少財經猛人的分析見解，自己亦了解到好多投資冷知識。」
小試牛刀買藍籌
Moon自言今次做主播獲益良多，皆因她也從中偷師學習投資股票，發現了手機投資的方便及優惠，她說：「今次這份工作，獲益良多，因為自己都有開始用中銀香港手機銀行投資，試下用嶄新的NotALot碎股易投資，原來藍籌股最少買1股也可以，入場門檻大幅降低。另外亦可以股票Widget功能睇股價及財經新聞，依家用手機投資是大潮流，要勤力做功課學習。另外，與Banco有一個《#股票您問我答》專欄，我猶如問題少女，不斷問他股票上的問題，還知道現在有股票買賣手續費優惠推廣，如在ET Net、AA Stock等手機APP睇啱報價、或透過股票Widget快速功能登入中銀香港買賣港股、中國A股及美股，各享首3筆證劵交易免佣，我最近真的留意多了美股，真的有考慮想買賣美股。」
中銀香港手機銀行設有「理財解碼」和「中銀直播間」專區，提供緊貼市況的理財資訊和個案分析，協助年輕客戶規劃理財方向。客戶更可透過手機銀行內的「碎股易」、「智選基金組合」，以及「股票Widget」等多元化投資產品工具，享受自主數碼輕理財新體驗，以一部手機輕鬆開展財富增值的計劃。